Αντίνο: «Θα αφήσω τη ψυχή μου στο γήπεδο» - Το ευχαριστώ σε Κοτσόλη, Αλαφούζο και Μπενίτεθ

Ο Σαντίνο Αντίνο αφίχθη στην Ελλάδα κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έκανε πραγματικότητα τη μεγάλη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, δίνοντας ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ στην Γοδόι Κρουζ.

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) στην Αθήνα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, εκφράζοντας την χαρά του για την μετακίνησή του στο «Τριφύλλι» και αποκαλύπτοντας ότι είχε επικοινωνία και με τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να ευχαριστήσει τους Γιάννη Αλαφούζο, Στέφανο Κοτσόλη και Ράφα Μπενίτεθ, για τον κομβικό ρόλο που έπαιξαν στην μεταγραφή του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αντίνο:

Για το πώς νιώθει που έγινε αυτή η μεταγραφή:

«Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που μπόρεσαν να με φέρουν εδώ».

Για την αλλαγή σελίδας στην καριέρα του, την μεταγραφή στην Ευρώπη και τα όσα έγιναν με την Γοδόι Κρουζ:

«Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον Αργεντινό:

«Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, που μου είπε περισσότερο για την πόλη, για την Αθήνα».

Για το αν γνωρίζει την παράδοση που έχουν οι συμπατριώτες του στον Παναθηναϊκό:

«Ναι, ξέρω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντίνοι αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω θα έχω κι εγώ την ίδια δυνατότητα».

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό:

«Τον στόχο που έχουμε όλοι. Τόσο στο Europa League όσο και στο Κύπελλο».