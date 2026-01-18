Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο
INTIME SPORTS
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 15:09
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο

Στην Αθήνα έφτασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ο Σαντίνο Αντίνο, για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ, προκειμένου να γίνει και με τη... βούλα παίκτη του Παναθηναϊκού.

Ο Αντίνο ξεκίνησε το ταξίδι του το Σάββατο (17/01), με ενδιάμεσο σταθμό την Ισπανία, πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 14:48. Στο πλευρό του βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς του, καθώς και οι εκπρόσωποί του.

Ο 21χρονος αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να επισημοποιηθεί και τυπικά η ένταξή του στο «τριφύλλι». Μια μεταγραφή που πέρασε από αρκετά εμπόδια μέχρι να ολοκληρωθεί και που καθιστά τον Αργεντινό τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του Παναθηναϊκού.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
OPINION

Ο Αντίνο πρέπει να γίνει το… ορεκτικό για τη συνέχεια

Ο Αντίνο πρέπει να γίνει το… ορεκτικό για τη συνέχεια
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: Η «αστραπή» από τη Μεντόσα έρχεται να ταράξει τις αντίπαλες άμυνες

Παναθηναϊκός: Η «αστραπή» από τη Μεντόσα έρχεται να ταράξει τις αντίπαλες άμυνες
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο έρχεται, ποιοι τον ακολουθούν

Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο έρχεται, ποιοι τον ακολουθούν

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο
18 λεπτά πριν Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο
SUPER LEAGUE
Άρης: Η ενδεκάδα για το ματς με την ΑΕΛ
53 λεπτά πριν Άρης: Η ενδεκάδα για το ματς με την ΑΕΛ
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση για Μπάρλοου στην Πυλαία
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση για Μπάρλοου στην Πυλαία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved