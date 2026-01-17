Ο Αντίνο πρέπει να γίνει το… ορεκτικό για τη συνέχεια

Μια μεταγραφή που ενθουσιάζει για πολλούς λόγους, συνδυάζεται με την ποδοσφαιρική προσμονή ενός σπουδαίου ταλέντου, όμως δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η λύση σε κάθε «πράσινο» πρόβλημα.

Αν είσαι Παναθηναϊκός και δεν χαμογέλασες στο άκουσμα της απόκτησης του Σαντίνο Αντίνο απ’ το «τριφύλλι», μάλλον κάποιο λάθος έχεις κάνει. Οι «πράσινοι» απέκτησαν ένα τεράστιο ταλέντο παγκόσμιου επιπέδου. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν συγκαταλέγεται μέσα στην elite των «διαμαντιών» του ποδοσφαίρου της Αργεντινής.

Παράλληλα πρόκειται για ένα εξτρεμάκι με τα στοιχεία που ήθελε ο προπονητής. Η προοπτική του είναι τεράστια, η «δίψα» και ο ενθουσιασμός που φέρνει επίσης. Συν την καταγωγή του που πάντα εξιτάρει τους Παναθηναϊκούς και δικαίως. Ταιριάζει στο κλαμπ η συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία της «μάχης», σε συνδυασμό με το ταλέντο.

Συν τοις άλλοις, είναι και η επίδειξη δύναμης στον αιώνιο αντίπαλο. Αυτόν που δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει ενώ προσπαθούσε για τόσο καιρό το περασμένο καλοκαίρι, όταν και δεν υπήρχε στο κάδρο η Ρίβερ Πλέιτ όπως τώρα. Οι «πράσινοι» τα κατάφεραν, ξόδεψαν μεγάλο ποσό και χειρίστηκαν εξαιρετικά ένα deal που μπορεί να μνημονεύεται για χρόνια αν τα πράγματα πάνε καλά. Ή απλά όπως τα περιμένουμε, γιατί το καλό του Αντίνο είναι απλά να επιβεβαιώσει την ποδοσφαιρική προοπτική του.

Προσοχή όμως, γιατί σε στιγμές ενθουσιασμού είναι εύκολο να χαθεί ο δρόμος: Η μεταγραφή αυτή πρέπει να είναι το ορεκτικό. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια σπουδαία, δύσκολη και πανάκριβη κίνηση. Του πιστώνεται πέρα για πέρα. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός πάντως, διότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν στην ομάδα. Τώρα και το καλοκαίρι που μας έρχεται. Για να είναι έτοιμο το γκρουπ που θα «πλάσει» ο προπονητής για να επιστρέψει στην κορυφή.

Θα είναι άδικο να περιμένουμε από τον Αντίνο να λύσει όλα τα προβλήματα που ξέραμε πως έχει το «τριφύλλι» αγωνιστικά. Η ανάγκη για ποιότητα, ταλέντο, αθλητικότητα, ηγετικά χαρακτηριστικά, είναι εκεί. Οι προσθήκες του Αργεντινού, του Τετέι, του Παντελίδη, αποτελούν άνοιγμα σωστού δρόμου. Τον οποίο πρέπει να περπατήσουν οι «πράσινοι» για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πρωτίστως ακολουθώντας τις επιθυμίες του προπονητή, ο οποίος έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Δείχνοντας κιόλας πως θέλει ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο με εντάσεις, ικανότητα και αθλητικά χαρακτηριστικά. Θέλει τον Κραλ; Ας έρθει ο Κραλ στα χαφ. Θέλει έναν συγκεκριμένο επιτελικό; Ας έρθει εκείνος. Θέλει φορ; Ας έρθει ο καλύτερος δυνατός φορ.

Το θέμα δεν είναι τα χρήματα που θα δαπανηθούν, αλλά οι κινήσεις που θα γίνουν. Αυτές πρέπει να φέρουν τη νέα μέρα στον Παναθηναϊκό. Ο ενθουσιασμός που έφερε ο Αντίνο στον κόσμο, επιβάλλεται να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό. Από τον επικεφαλής της ΠΑΕ ο οποίος πληρώνει κιόλας, μέχρι τον Μπαλντίνι, τον Κοτσόλη, τον Κορόνα, φυσικά τον Μπενίτεθ. Μια «ομάδα» που δείχνει ορεξάτη για να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα για τον Παναθηναϊκό.

Υ.Γ. Επειδή ο Αντίνο στοίχισε πολλά λεφτά, δεν σημαίνει πως οποιαδήποτε φθηνότερη μεταγραφή θα είναι αυτόματα κακή. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο…

Υ.Γ.1: Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό τα μεταγραφικά έχουν μεγαλύτερη σημασία απ’ το ντέρμπι με την ΑΕΚ που έπρεπε να είναι μοναδική σκέψη αυτή τη στιγμή.