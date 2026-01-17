Ομάδες

Παναθηναϊκός: Οριστικό! Το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) στην Ελλάδα ο Αντίνο
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 15:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) είναι προγραμματισμένο να αφιχθεί στην Ελλάδα ο Σαντίνο Αντίνο, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να ξεπεράσουν τις έντονες αντιστάσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, προχωρώντας σε σημαντική οικονομική υπέρβαση, προκειμένου να φέρουν εις πέρας μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές τους.

Ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πλέον το θέλω του γίνεται πραγματικότητα, με το ταξίδι του στην Αθήνα να έχει «κλειδώσει».

Η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει προγραμματιστεί για τις 15:15, μέσω Ισπανίας, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.


