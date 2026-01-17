Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάτρη

Onsports Team

Ο νεαρός αμυντικός επιστρέφει στο «τριφύλλι» μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας στον Λεβαδειακό – Η ανακοίνωση των «πράσινων».

Εδώ και μέρες είναι γνωστό πως ο δανεισμός του Γιώργου Κάτρη στον Λεβαδειακό διακόπτεται και επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στις προπονήσεις των «πράσινων».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επανένταξη του Γιώργου Κάτρη στο ρόστερ της ομάδας. Ο 20χρονος αμυντικός εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου το 2021, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023, έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού και το καλοκαίρι του 2024 δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, καταγράφοντας 31 συμμετοχές. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21».