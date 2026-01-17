Στο αεροδρόμιο ο Σαντίνο Αντίνο, ξεκίνησε το ταξίδι για Ελλάδα

Onsports Team

Ο Αργεντινός μπήκε στο αεροπλάνο αρχίζοντας το ταξίδι με τελικό προορισμό την Αθήνα – Τον αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι γεμάτοι χαμόγελα.

Ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται στην Ελλάδα το απόγευμα της Κυριακής (18/1). Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής θα φτάσει μέσω Ισπανίας περίπου στις 15:15 στο «Ελ. Βενιζέλος». Το ταξίδι θα είναι μακρύ και κουραστικό. Είναι χαρακτηριστικό πως περίπου 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη, μπήκε στο πρώτο αεροπλάνο.

Ο νεαρός βρέθηκε στο αεροδρόμιο όπου ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ελλάδα και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εκεί τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς. Μεταξύ αυτών ο 2 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του, Τιάγκο. Επίσης ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ.

Κρατούσε μάλιστα κι ένα πλακάτ το οποίο έγραφε: «Καλό ταξίδι. Αυτή η παρέα πάντα δίπλα σου».