Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο έρχεται, ποιοι τον ακολουθούν

Onsports Team

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα ο νεαρός άσος, με το «τριφύλλι» ήδη να «τρέχει» τις επόμενες κινήσεις του που θα είναι σίγουρα 2 και μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 4.

Μετά από εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων, υπομονής, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός έκανε «δικό του» τον Σαντίνο Αντίνο. Ο νεαρός στις 15:15 της Κυριακής αναμένεται να αφιχθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» μέσω Ισπανίας. Εν συνεχεία θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί απ’ το «τριφύλλι» μέχρι το 2030.

Η σημαντική αυτή κίνηση θα έχει και συνέχεια για τους «πράσινους», οι οποίοι είναι αποφασισμένοι παρά τις δυσκολίες της χειμερινής περιόδου, να ενισχύσουν με σημαντικές κινήσεις από εδώ και πέρα το ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ.

Το δεδομένο για το «τριφύλλι» είναι πως θα αποκτηθούν δύο παίκτες μίνιμουμ. Ο ένας θα είναι αριστερός μπακ, με την προεργασία να έχει γίνει εδώ και καιρό. Περιπτώσεις όπως ο Ουαταρά και ο Χάβι Λόπεθ δεν προχώρησαν μέχρι τώρα, χωρίς να σημαίνει πως «χάλασαν» οριστικά. Παράλληλα στο «τριφύλλι» έχουν κι άλλον μπακ στη λίστα τους, με τις εξελίξεις να μην αργούν για το θέμα.

Δεδομένη είναι και η προσθήκη ενός χαφ. Εκεί ο Άλεξ Κραλ έχει πάρει το «οκ» του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς τα στοιχεία που θέλει για τη θέση τα συγκεντρώνει ο Τσέχος της Ουνιόν Βερολίνου. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και θα υπάρξουν εξελίξεις εντός των ημερών.

Με την ολοκλήρωση των προσθηκών αριστερού μπακ και κεντρικού χαφ, δεν σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τις κινήσεις του. Υπάρχει… ορθάνοιχτο παράθυρο για έναν ακόμη χαφ, με περισσότερο δημιουργικές αρετές. Δίχως να αποτελεί προτεραιότητα όμως.

Ο Μπενίτεθ θα ήθελε κι έναν ακόμη στράικερ, σε μια κίνηση για την οποία δουλεύουν στο «τριφύλλι». Αυτή, όμως, θα πάει για το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, καθώς μάλλον θα συνεπάγεται με παραχώρηση του Σφιντέρσκι.