Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με ΑΕΚ, στην αποστολή και ο Κάτρης
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 18:41
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με ΑΕΚ, στην αποστολή και ο Κάτρης

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τον μεγάλο αγώνα με την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια – Εκτός ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, μαζί με τον Ντέσερς.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ για την Super League. Οι «πράσινοι» έχουν δύσκολη υποχρέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Ένωση, θέλοντας να κάνουν μια σπουδαία νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει τον Φίλιπ Τζούρισιτς που συνέχισε τη θεραπεία του, όπως φυσικά και τον Σίριλ Ντέσερς που είναι εκτός για καιρό. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, ενώ και ο Κάτρης που προπονήθηκε κανονικά, είναι κανονικά στην αποστολή.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στην προπόνηση συμμετείχε και ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επανεντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Θεραπεία και γυμναστήριο έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

G-4QtynW0AAAPlt.jpg



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άρσεναλ
33 λεπτά πριν Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άρσεναλ
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πέρασε από την Καρδίτσα με Μπάρτλεϊ πρωταγωνιστή
1 ώρα πριν Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πέρασε από την Καρδίτσα με Μπάρτλεϊ πρωταγωνιστή
SUPER LEAGUE
Καλάμπρια: «Πρέπει να αγωνιστούμε με επιθετικότητα και αμεσότητα»
2 ώρες πριν Καλάμπρια: «Πρέπει να αγωνιστούμε με επιθετικότητα και αμεσότητα»
ΣΠΟΡ
Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
2 ώρες πριν Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved