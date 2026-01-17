Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με ΑΕΚ, στην αποστολή και ο Κάτρης

Onsports Team

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τον μεγάλο αγώνα με την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια – Εκτός ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, μαζί με τον Ντέσερς.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ για την Super League. Οι «πράσινοι» έχουν δύσκολη υποχρέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Ένωση, θέλοντας να κάνουν μια σπουδαία νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει τον Φίλιπ Τζούρισιτς που συνέχισε τη θεραπεία του, όπως φυσικά και τον Σίριλ Ντέσερς που είναι εκτός για καιρό. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, ενώ και ο Κάτρης που προπονήθηκε κανονικά, είναι κανονικά στην αποστολή.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στην προπόνηση συμμετείχε και ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επανεντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Θεραπεία και γυμναστήριο έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.