Παναθηναϊκός: Έτσι διαμορφώνεται το «στολίδι» στον Βοτανικό

Print screen / Youtube

Onsports Team

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό βίντεο, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εργασιών στο νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης προχωρά με σταθερά βήματα, φέρνοντας τον Παναθηναϊκό όλο και πιο κοντά στην απόκτηση ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου, αλλά και νέων εγκαταστάσεων για τα τμήματα του Ερασιτέχνη.

Οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η «πράσινη» ΠΑΕ επέλεξε να μοιραστεί με τον κόσμο εικόνες από το εργοτάξιο, μέσα από το βίντεο με τίτλο «Inside the Build: The Future Takes Shape». Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλοι της ομάδας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαμόρφωση του νέου «σπιτιού» του συλλόγου και να μπουν για τα καλά στο κλίμα της επόμενης ημέρας.

Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου εντός του 2027, ώστε ο Παναθηναϊκός να μετακομίσει στη συνέχεια στο νέο του γήπεδο και να αρχίσει να γράφει εκεί τα επόμενα, σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας του.