Παναθηναϊκός: «Στο στόχαστρο του Μπενίτεθ ο Ταβερνιέ της Ρέιντζερς»
Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, «ο επί χρόνια αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, έχει βρεθεί στο στόχαστρο του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ και της Τσέλσι, Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τώρα προπονεί τον Παναθηναϊκό.
Το συμβόλαιο του 34χρονου Ταβερνιέ λήγει το καλοκαίρι και η ομάδα του Μπενίτεθ εξετάζει μια πρόταση προς τον παίκτη.
Ο δεξιός μπακ των Ρέιντζερς είναι ο Βρετανός αμυντικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Ρέιντζερς, με 146 γκολ στην καριέρα του».
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUEΛεβαδειακός: Ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Κάτρη που πήγε στον Παναθηναϊκό
Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Κάτρη που πήγε στον Παναθηναϊκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΠαναθηναϊκός: Το όραμα του Μπενίτεθ και η ευκαιρία για αντεπίθεση