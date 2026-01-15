Παναθηναϊκός: «Στο στόχαστρο του Μπενίτεθ ο Ταβερνιέ της Ρέιντζερς»

Οnsports Team

Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, «ο επί χρόνια αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, έχει βρεθεί στο στόχαστρο του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ και της Τσέλσι, Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τώρα προπονεί τον Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιο του 34χρονου Ταβερνιέ λήγει το καλοκαίρι και η ομάδα του Μπενίτεθ εξετάζει μια πρόταση προς τον παίκτη.

Ο δεξιός μπακ των Ρέιντζερς είναι ο Βρετανός αμυντικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Ρέιντζερς, με 146 γκολ στην καριέρα του».