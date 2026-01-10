Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -1 ο ΠΑΟΚ και η πίεση στην ΑΕΚ

Onsports Team

Τα «διπλά» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ τους στέλνουν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα, με την Ένωση να υποχωρεί 3η έχοντας το δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Το… ποδαρικό για το 2026, έγινε με ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν προσωρινές, ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Άρης – ΑΕΚ. Για την 16η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Περιστέρι του Ατρόμητου και ανέβηκε πρώτος. Ένα βαθμό πίσω του ο ΠΑΟΚ που πέρασε εύκολα από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό. Όλα αυτά μάλιστα, λίγες μέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι για το Κύπελλο.

Πλέον, η Ένωση υποχώρησε 3η στο -2 από την πρώτη θέση και θέλει νίκη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να επιστρέψει στην κορυφή.

Στο άλλο ματς της ημέρας, Κηφισιά και ΑΕΛ έμειναν στο 1-1, με τις δύο ομάδες να διατηρούν τη θέση που κατείχαν.

Πέρα από το Άρης – ΑΕΚ της Κυριακής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η «μάχη» της τετράδας, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ουραγό Πανσερραϊκό, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο.

SUPER LEAGUE – 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος Novasports Prime

17:30 ΟΦΗ – Asteras Aktor Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – ΑΕΚ Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39 (16 αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 38 (16αγ.)

3. Α.Ε.Κ. 37

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 (14αγ.)

7. ΑΡΗΣ 20

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 19 (16αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 (16αγ.)

10. ASTERAS AKTOR 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13 (16αγ.)

12. Ο.Φ.Η. 12 (14αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 10 (16αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5