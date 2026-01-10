Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν μετά από εξαιρετικό ματς
Δύο γκολ, αποβολή για τους φιλοξενούμενους, τρία δοκάρια για τους γηπεδούχους σε ένα ματς που αποτέλεσε το καλύτερο… ποδαρικό για το 2026 στη Super League – Σαγκάλ και Πόκορνι οι σκόρερ των δύο ομάδων.
Εκπληκτικό παιχνίδι στη Νεάπολη, με την Κηφισιά και την ΑΕΛ να βγάζουν πάθος και αγωνιστικότητα που εντυπωσίασε. Το τελικό 1-1 αδικεί και τους δύο «μονομάχους». Οι γηπεδούχοι είχαν τις μεγάλες φάσεις, τρία δοκάρια και ισοφάρισαν στο 89’, ενώ η ΑΕΛ είχε το προβάδισμα μέχρι εκείνο το σημείο, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες απ’ το 65’.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Κηφισιά που είναι 8η ανέβηκε στους 19 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ έφτασε στους 10 όντας προτελευταία.
Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν το ματς αρκετά επιθετικά και είχαν καλές στιγμές. Η Κηφισιά ισορρόπησε και δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες, με αποκορύφωμα τα τρία δοκάρια που είχε στο ματς. Η ΑΕΛ βρήκε γκολ σε εξαιρετική αντεπίθεση στο 55’ με τον Σαγκάλ. Δέκα λεπτά μετά έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μασόν.
Η πίεση των γηπεδούχων έφερε αποτέλεσμα στο 89’ με το τέρμα του Πόκορνι, τη μοναδική φορά που νικήθηκε ο εξαιρετικός Αναγνωστόπουλος. Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 1-1, με τους γηπεδούχους να μένουν με την πίκρα των τεράστιων ευκαιριών και τους φιλοξενούμενους με την πίκρα πως ισοφαρίστηκαν στο τέλος.
Το φιλμ του αγώνα
5’ Ο Σαγκάλ έκανε το συρτό σουτ μέσα απ’ την περιοχή, ο Ραμίρεζ απέκρουσε.
16’ Απομάκρυνση του Πόκορνι, ο Σαγκάλ σούταρε εκτός περιοχής, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να μπλοκάρει.
22’ Ο Μασόν έκανε το γύρισμα, ο Σιμόν προ του Μούργου έδιωξε σωτήρια για την ομάδα του.
23’ Σέντρα του Μαϊντάνα από αριστερά, ο Χριστόπουλος απ’ τη μικρή περιοχή δεν βρήκε καλά την μπάλα χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.
28’ Τετ α τετ ο Ζέρσον από την πάσα του Πόμπο, με τον Αναγνωστόπουλο να βγαίνει νικητής.
40’ Σουτ του Ούγκο Σόουζα εκτός περιοχής, η μπάλα στο δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου και στη συνέχεια πέρασε παράλληλα με την εστία.
43’ Ο Ζέρσον γύρισε από δεξιά στον Αμανί, με τον τελευταίο να αστοχεί με διαγώνιο σουτ από πλεονεκτική θέση.
45+4’ Δεύτερο δοκάρι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο μπήκε στην περιοχή, σούταρε δυνατά και βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.
47’ Ο Σαγκάλ έκανε τη σέντρα, ο Τούπτα σούταρε στην κίνηση με τον Ραμίρεζ να διώχνει σε κόρνερ.
55’ Γκολ 0-1: Ο Τούπτα έφυγε από δεξιά με χώρο, μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Σαγκάλ που έφτασε στο ύψος του πέναλτι και με «κεραυνό» άνοιξε το σκορ!
64’ Ο Αντόνισε σούταρε εκτός περιοχής, έπεσε και έδιωξε ο Αναγνωστόπουλος εντυπωσιακά.
65’ Με δέκα παίκτες έμεινε η ΑΕΛ. Ο Μασόν που είχε ήδη κίτρινη, αντίκρισε τη δεύτερη και αποβλήθηκε για φάουλ-κράτημα σε αντίπαλο.
68’ O Τούπτα τετ α τετ με τον Ραμίρεζ με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να βγαίνει νικητής και στη συνέχεια ο Μαϊντάνα έδιωξε σε κόρνερ.
73’ Ο Πόμπο έκανε την μπαλιά, ο Τζίμας έκανε την προβολή αλλά δεν βρήκε στόχο.
83’ Σουτ του Δεληγιαννίδη εκτός περιοχής, δεν απειλήθηκε ο Ραμίρεζ που μπλόκαρε.
88’ Δυνατό σουτ του Πατήρα με τον Αναγνωστόπουλο να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση.
89’ Τρίτο δοκάρι της Κηφισιάς. Ο Μούσιολικ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Αναγνωστόπουλου.
89’ Γκολ 1-1: Γέμισμα στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Πόκορνι από διαγώνια θέση με γυριστό νίκησε τον Αναγνωστόπουλο και ισοφάρισε.
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Κίτρινες: Πέρεθ, Πόκορνι, Βιγιαφάνιες – Μασόν, Δεληγιαννίδης, Χατζηστραβός.
Κόκκινες: Μασόν (65’)
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο, Αντόνισε, Ζέρσον Σόουζα (58’ Τζίμας), Πέρεθ (46’ Εμπό), Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα (82’ Πατήρας), Πόκορνι, Χριστόπουλος (46’ Μούσιολικ), Αμανί (58’ Βιγιαφάνιες).
ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ουατταρά (46’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες (46’ Ατανάσοφ), Σαγκάλ (66’ Ηλιάδης), Πασάς (56’ Γκάρατε), Μούργος (82’ Χατζηστραβός), Τούπτα.