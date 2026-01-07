Δημοσίευμα «El Sol»: «Δεν πάει στη Ρίβερ ο Αντίνο, πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό»!

Onsports Team

Το Μέσο από την περιοχή της Μεντόσα όπου εδρεύει η Γοδόι Κρουζ, φιλοξενεί ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο παίκτης και η ομάδα αποφάσισαν οριστικά Παναθηναϊκό.

Η Γοδόι Κρουζ εδρεύει στην περιοχή της Μεντόσα. Είναι η ομάδα που ανήκει ο Σαντίνο Αντίνο και είχε την επιθυμία να τον δώσει στην Ρίβερ Πλέιτ. Όμως η «El Sol», η οποία προέρχεται από την περιοχή της Μεντόσα, αποκάλυψε πως το θέμα τελείωσε και ο 20χρονος καταλήγει στον Παναθηναϊκό.

Γίνεται λόγος στο ρεπορτάζ για την επιθυμία του παίκτη, αλλά και την καλύτερη πρόταση των «πράσινων» συγκριτικά με εκείνη των «εκατομμυριούχων» του Μπουένος Άιρες.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η ιστορία του Σαντίνο Αντίνο και της Ρίβερ Πλέιτ τελείωσε: σε ποια ομάδα τον πούλησε τελικά ο Γοδόι Κρουζ;

Το κόσμημα του Τόμπα έχει εξασφαλισμένο προορισμό και με αυτόν τον τρόπο κλείνει μια από τις πιο μακροχρόνιες και πιο πολυσυζητημένες διαπραγματεύσεις της μεταγραφικής αγοράς.

Το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο θα βρίσκεται τελικά στην Ευρώπη. Το στολίδι της Γοδόι Κρουζ θα αγωνιστεί για τον Παναθηναϊκό , έναν ιστορικό σύλλογο στη χώρα, αφού ο Έλληνες υπέβαλαν μια ανώτερη προσφορά από αυτήν που είχε κάνει η Ρίβερ Πλέιτ .

Αν και ο παίκτης δεν είχε αντίρρηση να ενταχθεί στην ομάδα του Μαρσέλο Γκαγιάρδο , το αθλητικό πλαίσιο ήταν καθοριστικό στην απόφαση: ο μεγάλος αριθμός παικτών στη θέση του στη Ρίβερ οδήγησε τον Αντίνο να δώσει προτεραιότητα σε έναν προορισμό όπου θα είχε μεγαλύτερη συνέχεια και εξέχουσα θέση.

Ο Παναθηναϊκός, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δημοφιλείς συλλόγους της Ελλάδας, κατάφερε να προχωρήσει με μια πρόταση που ήταν ελκυστική τόσο οικονομικά όσο και από άποψη αθλητικών ευκαιριών. Η ευκαιρία να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να κερδίσει χρόνο συμμετοχής σε ένα διεθνές πρωτάθλημα τελικά έγυρε την πλάστιγγα.

Έτσι, η νουβέλα της μεταγραφικής αγοράς αρχίζει να φτάνει στο τέλος της, μετά από εβδομάδες αντικρουόμενων αναφορών, ανοιχτών διαπραγματεύσεων και μεταβαλλόμενων σεναρίων.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη για την Γοδόι Κρουζ, η οποία σπάνια είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο σενάριο. Ο σύλλογος είχε πάρει μια οριστική απόφαση να ολοκληρώσει τη μεταγραφή με τη Ρίβερ Πλέιτ, με την οποία είχε ήδη καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για τη μεταγραφή του παίκτη.

Ωστόσο, το κύριο εμπόδιο προέκυψε από τον επιχειρηματικό όμιλο που εκπροσωπεί τον Σαντίνο Αντινό, ο οποίος εξαρχής εξέφρασε την πρόθεσή του να τον οδηγήσει απευθείας στην Ευρώπη, ακόμη και σε ένα πρωτάθλημα που δεν θεωρείται μεγάλης σημασίας από αθλητικής άποψης, αλλά με μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αυτή η στάση κατέληξε να είναι καθοριστική και ματαίωσε την άφιξη του ποδοσφαιριστή στη Ρίβερ Πλέιτ».