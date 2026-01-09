Αταμάν: «Οπαδοί, ομάδα, διοίκηση ενωμένοι και τότε θα φτάσουμε τους μεγάλους στόχους»

Onsports Team

Τα τρόπαιά του πολλά, αλλά δεν κρύβεται πίσω απ’ αυτά. Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Βίρτους Μπολόνια, ανέλυσε τα όσα έγιναν στο ματς, αλλά κυρίως τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Ξεκαθαρίζοντας πως έχει τη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και περιμένει να είναι ενωμένο το τρίπτυχο ομάδα-κόσμος-διοίκηση.

Αναλυτικά:

«Κερδίσαμε το ματς από το τρομερό hustle από τους παίκτες. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Στο πρώτο ημίχρονο σταματήσαμε τους Μόργκαν και Έντουαρντς, όλοι έπαιξαν καλή άμυνα. Ακόμα και ο Ναν έπαιξε εξαιρετική άμυνα με τον Έντουαρντς. Όλοι οι υπόλοιποι τακτικά σταμάτησαν την επίθεση της Βίρτους και κάναμε κλεψίματα και πήραμε πολλά ριμπάουντ, επιθετικά ριμπάουντ. Το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το ματς, αλλά δεν παίξαμε πολύ καλά επιθετικά. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στην τελευταία περίοδο καθαρίσαμε το ματς και πήραμε εύκολα τη νίκη».

Για την βελτίωση του Χολμς: «Είναι σημαντικό γιατί ήταν μεγάλη μεταγραφή για εμάς στην αρχή της σεζόν. Δυστυχώς, έμεινε εκτός για δύο μήνες με σοβαρό τραυματισμό. Επέστρεψε και έδειξε τις δυνατότητές του. Είναι πολύ σημαντικό για τους μεγάλους στόχους που έχουμε για τη σεζόν».

Για τη δήλωση πως θα αποχωρήσει αν δεν κερδίσει το πρωτάθλημα ή την Euroleague και το τι σημαίνει για τον ίδιο ότι τραβάει πάνω του την πίεση και την ευθύνη: «Να σου υπενθυμίσω τι έχω κερδίσει στην καριέρα μου. 20 τρόπαια στην Τουρκία. 6 τίτλοι, 6 κύπελλα, 8 super cup. Στην Ελλάδα σε δύο χρονιές ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο. Σε πέντε χρόνια τρεις Euroleague, όχι στα τελευταία 10 χρόνια. Το Σαπόρτα, το Eurochallenge με ομάδες που κανείς δεν μας πίστευε. Πιστεύω σε εμένα. Δεν κρύβομαι πίσω από τα τρόπαια που έχω κερδίσει. Αυτή η πρόκληση είναι για εμένα και ελπίζω να είναι και για τους παίκτες. Όταν παίζεις στον Παναθηναϊκό, σε έναν από τους καλύτερους συλλόγους, πρέπει να έχεις μεγάλους στόχους. Μπορούμε να κερδίσουμε και να χάσουμε μέσα στη σεζόν. Στεναχωρήθηκα που ο κόσμος μετά από δύο ήττες έχασε την πίστη του. Έχω εμπιστοσύνη και στήριξη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μιλήσαμε χθες. Έχω υπομονή. Αν χάσω την υπομονή θα φύγω, έτσι κάνω όλη μου την καριέρα. Έφυγα από την Εφές μετά από δύο τρόπαια. Έβαλα αυτή την πρόκληση για εμένα και τους παίκτες μου».

Για την αποθέωση από τον κόσμο: «Έχω τρομερή σχέση με τους οπαδούς που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω πως κάποιοι ανησύχησαν με τη δήλωσή μου. Δεν έκανα αυτή τη δήλωση γιατί θέλω να φύγω. Το έκανα για να δείξω τους μεγάλους στόχους που έχω στην καριέρα μου. Στο τελευταίο ματς με την Αρμάνι... Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Euroleague; Πού είναι ο Ολυμπιακός; Είμαστε μαζί στη βαθμολογία. Πού είναι η Φενερμπαχτσέ; Είδα στα social media πως κάποιοι μου επιτέθηκαν, ειδικά για τη χώρα μου. Έλεγαν πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος, αγαπάω την Ελλάδα, την Αθήνα, τον Παναθηναϊκό. Είμαι εδώ για τις επιτυχίες. Για αυτό δείχνω τις γροθιές μου στην αρχή του αγώνα. Πρέπει οι οπαδοί, η ομάδα, η διοίκηση να είναι ενωμένοι και τότε θα φτάσουμε τους μεγάλους στόχους. Ποτέ δεν παρατάμε τους μεγάλους στόχους».