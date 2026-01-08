Πόλο: Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Οι επιλογές που ανακοίνωσε ο Θοδωρής Βλάχος για τη διοργάνωση που αρχίζει στο Βελιγράδι στις 10 Ιανουαρίου.
Τις τελικές επιλογές του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, που αρχίζει το Σάββατο (10/1) στο Βελιγράδι, ανακοίνωσε ο Θοδωρής Βλάχος. Όπως αναμενόταν, ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου επιστρέφουν στην ελληνική 15άδα, μετά την απουσία τους από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης (ο πρώτος λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο δεύτερος λόγω της επέμβασης που έκανε πέρυσι στον αγκώνα), ενώ καινούριο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο 20χρονος φουνταριστός της Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος πάντως προορίζεται κυρίως για ρόλο αμυντικού.
Ο τερματοφύλακας Μάνος Ανδρεάδης και ο Νίκος Καστρινάκης, αμφότεροι παίκτες του ΝΟΒ, ήταν οι δύο τελευταίοι που «κόπηκαν» από την αποστολή, σε σχέση με το τουρνουά που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Βοσνία και αποτέλεσε την «πρόβα τζενεράλε» για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Αναλυτικά η αποστολή:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 11/5/1992
Θέση: Τερματοφύλακας
Ύψος: 1.83
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2
(2022, 2024)
ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 3/5/1993
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.82
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 5
(2016, 2018, 2020, 2022, 2024)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 18/12/1998
Θέση: Αμυντικός
Ύψος: 2.02
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4
(2018, 2020, 2022, 2024)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 19/11/1999
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.87
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2
(2022, 2024)
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
Ομάδα: Φερεντσβάρος
Ημερ. Γέννησης: 2/8/1996
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.90
Προηγούμενες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4
(2018, 2020, 2022, 2024)
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 20/3/2002
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.82
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -
ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 21/6/2003
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.90
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2
(2022, 2024)
ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ομάδα: Μαρσέιγ
Ημερ. Γέννησης: 28/6/2001
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.84
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 2/7/1999
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.98
Προηγούμενες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2
(2022, 2024)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 10/6/1999
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.93
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3
(2018, 2022, 2024)
ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 31/8/2000
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.92
Πρπηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 12/2/1999
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.94
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3
(2018, 2022, 2024)
ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 12/8/1997
Θέση: Τερματοφύλακας
Ύψος: 1.83
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3
(2018, 2020, 2024)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΡΟΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 27/8/2003
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.93
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -
ΣΕΜΙΡ ΣΠΑΧΙΤΣ
Ομάδα: ΝΟ Βουλιαγμένης
Ημερ. Γέννησης: 18/11/2005
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.93
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -