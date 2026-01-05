Ομάδες

ΑΕΚ: Οριστικό! «Κιτρινόμαυρος» ο Βάργκα, πέρασε τα ιατρικά – «Μπήκε» στις προπονήσεις ο Μουκουντί
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 05 Ιανουαρίου 2026, 19:10
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Οριστικό! «Κιτρινόμαυρος» ο Βάργκα, πέρασε τα ιατρικά – «Μπήκε» στις προπονήσεις ο Μουκουντί

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος πέρασε με επιτυχία όλες τις ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και το ερχόμενο διήμερο θα υπάρξει κι η επίσημη ανακοίνωση της απόκτηση τους – Προπονείται κανονικά ο Αρόλντ Μουκουντί, τα δεδομένα για Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό.

Ο Ούγγρος επιθετικός αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση της «Ένωσης» τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Βάργκα, ο οποίος βρίσκεται από την Κυριακή (04/01) στην Ελλάδα, πέρασε με επιτυχία όλες τις ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, η οποία αναμένεται από Τρίτη (06/01).

Όπως και να έχει ο 31χρονος θα πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προσθέτει έναν επιθετικό, ο οποίος προέρχεται από εξαιρετικές χρονιές με τη Φερεντσβάρος!

Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν από τα ταμεία τους 4.500.000 ευρώ για να αποκτήσουν από την ουγγρική ομάδα τον Βάργκα, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Κανονικά στις προπονήσεις ο Μουκουντί, τα δεδομένα για Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό

Όσον αφορά στους τραυματίες, ο Αρόλντ Μουκουντί έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα και βρίσκεται στη διάθεση του Νίκολιτς για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, μέσα στην εβδομάδα θα μπουν σταδιακά κι οι Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό.

Αυτός που αναμένεται να το πράξει πιο δυνατά είναι ο Σέρβος, ενώ πιο επιφυλακτικά θα το κάνουν ο Ανγκολέζος με τον Αϊτό επιθετικό. Αμφότεροι, πάντως, μέσα στην εβδομάδα, θα πάρουν χρόνο στο κανονικό πρόγραμμα.

Barnabas Varga - All Goals 2025/26



