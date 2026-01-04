ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

Onsports Team

Ο Ούγγρος διεθνής έφτασε στην Αθήνα παρά τη δυσκολία της ημέρας λόγω προβλήματος με το FIR Αθηνών – Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται ο σκόρερ της Φερεντσβάρος.

Χρειάστηκε να ταλαιπωρηθεί και να έχει περίπου δύο ώρες καθυστέρηση λόγω του προβλήματος με το FIR Αθηνών. Αυτό, όμως, δεν πτόησε τον Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός ταξίδεψε από την Βουδαπέστη στο «Ελ. Βενιζέλος» και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η άφιξή του βάζει στην τελική ευθεία τη σπουδαία μεταγραφή της Ένωσης. Ο παίκτης που… φορτώνει με γκολ της αντίπαλες εστίας με την Φερεντσβάρος και την Εθνική Ουγγαρίας, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η πτήση του 31χρονου έφτασε λίγο πριν τις 22:30. Μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Θυμίζουμε πως αυτή τη σεζόν μετρά 29 συμμετοχές και 20 γκολ.