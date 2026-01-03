Παναθηναϊκός: Ο Τσάβες περνάει ιατρικά κι υπογράφει στο «τριφύλλι»

INTIME SPORTS

Ο Λούκας Τσάβες βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του 30χρονου Αργεντινού γκολκίπερ, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Το συμβόλαιο αφορά εξάμηνο δανεισμό, ενώ περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους περίπου 850 χιλ. ευρώ για το καλοκαίρι, όταν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» θα αποφασίσουν αν θα ενεργοποιηθεί η οριστική μεταγραφή.

Ο Τσάβες βρίσκεται ήδη στην χώρα μας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό.