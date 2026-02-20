Ομάδες

Euroleague: Θέλει Μάικ Τζέιμς η Χάποελ Τελ Αβίβ
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 09:26
EUROLEAGUE

Euroleague: Θέλει Μάικ Τζέιμς η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η ομάδα του Ισραήλ δέχτηκε μεγάλο «χτύπημα» καθώς πόνταρε πολλά στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά δεν χάνει τη διάθεσή της για ενίσχυση με «βαριά» ονόματα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει τη διάθεση να… σαρώνει την αγορά για «μεγάλα» ονόματα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR της πήρε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, για τον οποίο προσπαθούσε από τη στιγμή που πήγε στο ΝΒΑ και όχι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Πάντως οι Ισραηλινοί δεν πτοούνται.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «sports.walla.co.il», πλέον στο… στόχαστρο της Χάποελ είναι ο Μάικ Τζέιμς. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε επαφή, διερευνητικού χαρακτήρα περισσότερο.

Ο στόχος της ομάδας του Τελ Αβίβ είναι να κάνει… μπάσιμο για τον Μάικ Τζέιμς το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς ο ίδιος έχει τονίσει πως θα είναι ελεύθερος σε εκείνη την περίπτωση. Όντας εμφανώς ενοχλημένος απ’ όσα γίνονται στη Μονακό με την καθυστέρηση πληρωμών.



