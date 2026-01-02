Παναθηναϊκός: Ντύνει στα «πράσινα» τον Τσάβες

Onsports Team

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Παναιτωλικό, μετακομίζει στο «τριφύλλι» με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Οι συμφωνίες για την ενίσχυση του ρόστερ του Παναθηναϊκού, συνεχίζονται. Οι «πράσινοι» που περιμένουν να ενσωματωθεί ο Παντελίδης από τώρα, ενώ ήδη έχουν αποκτήσει Τετέι και Κοντούρη, ήρθαν σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον Λούκας Τσάβες.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Παναιτωλικό στην Super League, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα της Αργεντινής. Στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Έτσι, μαζί με τον Λαφόν και τον Κότσαρη θα αποτελέσουν τους τρεις γκολκίπερ μέχρι το τέλος της σεζόν, αφού ο Ντραγκόφσκι δεν υπολογίζεται και αναμένεται να αποχωρήσει.

Ο Τσάβες έχει ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής της Ρίβερ Πλέιτ, όπου είχε προπονητή τον Χουάν Χοσέ Μπορέλι. Έχει παίξει στην Αρχεντίνος και στην Ουρακάν, ενώ για 1,5 σεζόν ήταν στον Παναιτωλικό με τον οποίο είχε 65 εμφανίσεις.