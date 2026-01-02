Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ντύνει στα «πράσινα» τον Τσάβες
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 23:12
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ντύνει στα «πράσινα» τον Τσάβες

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Παναιτωλικό, μετακομίζει στο «τριφύλλι» με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Οι συμφωνίες για την ενίσχυση του ρόστερ του Παναθηναϊκού, συνεχίζονται. Οι «πράσινοι» που περιμένουν να ενσωματωθεί ο Παντελίδης από τώρα, ενώ ήδη έχουν αποκτήσει Τετέι και Κοντούρη, ήρθαν σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον Λούκας Τσάβες.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Παναιτωλικό στην Super League, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα της Αργεντινής. Στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Έτσι, μαζί με τον Λαφόν και τον Κότσαρη θα αποτελέσουν τους τρεις γκολκίπερ μέχρι το τέλος της σεζόν, αφού ο Ντραγκόφσκι δεν υπολογίζεται και αναμένεται να αποχωρήσει.

Ο Τσάβες έχει ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής της Ρίβερ Πλέιτ, όπου είχε προπονητή τον Χουάν Χοσέ Μπορέλι. Έχει παίξει στην Αρχεντίνος και στην Ουρακάν, ενώ για 1,5 σεζόν ήταν στον Παναιτωλικό με τον οποίο είχε 65 εμφανίσεις.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Ο Χολμς προέρχεται από μεγάλη απουσία, δεν χάσαμε το ματς από το “5”»
5 λεπτά πριν Αταμάν: «Ο Χολμς προέρχεται από μεγάλη απουσία, δεν χάσαμε το ματς από το “5”»
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Εξαιρετικός αγώνας, χαρούμενος που νικήσαμε»
14 λεπτά πριν Μπαρτζώκας: «Εξαιρετικός αγώνας, χαρούμενος που νικήσαμε»
EUROLEAGUE
Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Στην κορυφή Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ
23 λεπτά πριν Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Στην κορυφή Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ
SUPER LEAGUE
Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, οι βολές ήταν 18-28»
26 λεπτά πριν Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, οι βολές ήταν 18-28»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved