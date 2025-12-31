Ανακοίνωσε και τον Γκούσταβ Γκράναθ ο Παναιτωλικός

Onsports team

Λίγες ώρες αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου μεσοεπιθετικού Αντριάνο Μπρέγκου , ο Παναιτωλικός προέβη σε ανακοίνωση της προσθήκης και του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Γκούσταβ Γκράναθ.

Ο Γκράναθ αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση του Παναιτωλικού τη χειμερινή περίοδο. Νωρίτερα σήμερα (31/12), η ομάδα του Αγρινίου είχε αποχαιρετήσει με ανακοίνωσή της τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Στη σχετική ανακοίνωση απόκτησης του Γκούσταβ Γκράναθ ο Παναιτωλικός αναφέρει:

«Ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Γκούσταβ Γκράναθ (Gustav Granath) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για ενάμιση χρόνο. Γεννήθηκε στις 15.02.1997 και αγωνίστηκε στη χώρα του με την Skövde AIK, την Degerfors, την Västerås. Επίσης στη Δανία με τη Vejle και τον τελευταίο χρόνο στη Νορβηγική HamKam. Ο αριθμός που επέλεξε για τη φανέλα του είναι το 2. Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!».