Μεταγραφές: Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρέγκου από τον Παναθηναϊκό
INTIME SPORTS
Onsports team 31 Δεκεμβρίου 2025, 12:41
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / Παναιτωλικός

Μεταγραφές: Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρέγκου από τον Παναθηναϊκό

Ο Αντριάνο Μπρέγκου είναι και με τη… βούλα παίκτης του Παναιτωλικού, σε μια κίνηση που γίνεται στο πλαίσιο της μεταγραφής του Σωτήρη Κοντούρη στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου μέσου, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 2,5 ετών.

Ο Μπρέγκου αποτέλεσε έμψυχο αντάλλαγμα του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της απόκτησης του Κοντούρη από το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Στο έμψυχο δυναμικό του Παναιτωλικού εντάσσεται ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.05.2006 και αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Το καλοκαίρι του 2024 έγινε επαγγελματίας. Παράλληλα αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες, από την Παίδων έως και την Ελπίδων. Ο αριθμός της φανέλας του θα είναι το 30

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!»



