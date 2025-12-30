Στον Παναθηναϊκό ο Σωτήρης Κοντούρης

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη για τα επόμενα 3.5 χρόνια.

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη... βούλα είναι ο Σωτήρης Κουντούρης, καθώς η "πράσινη" ΠΑΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Έλληνα παίκτη από τον Παναιτωλικό.

Ο Κοντούρης υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 3.5 χρόνια με την κίνηση αυτή να εντάσσεται στο πλάισιο ενίσχυσης των "πράσινων" με κάθε καλό Έλληνα παίκτη που υπάρχει στην αγορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.