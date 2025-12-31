Παναθηναϊκός: Οι Πορτογάλοι βάζουν την Μπενφίκα στο… παιχνίδι για τον Τετέ

INTIME SPORTS

Onsports team

Ο Τετέ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό κι οι Πορτογάλοι βάζουν στο… παιχνίδι της απόκτησής του και την Μπενφίκα.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό CNN, ο Βραζιλιάνος προτάθηκε στην ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Η Μπενφίκα θέλει να ενισχυθεί στις θέσεις των εξτρέμ και το όνομα του Τετέ έχδει πέσει στο τραπέζι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Πορτογαλία.

Στη Βραζιλία, πάντως, επιμένουν ότι ο παίκτης τα έχει βρει με την Γκρέμιο, η οποία φέρεται να κατέθεσε τρίτη πρόταση στον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του.