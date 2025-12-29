Ομάδες

Σατσιάς ο αντί-Κοντούρης στον Παναιτωλικό
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 11:25
Ο Σωτήρης Κοντούρης τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του με την ομάδα του Αγρινίου να βλέπει στο πρόσωπο του Σατσιά τον παίκτη που θα τον αντικαταστήσει. 

Παναθηναϊκός και Σωτήρους Κοντούρης τα έχουν βρει σε όλα και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωση της μεταγραφής του Έλληνα παίκτη, με τον Παναιτωλικό να μην χάνει χρόνο και να προχωρά άμεσα σε κίνηση αντικατάστασης. 

Η ομάδα του Αγρινίου βρίσκεται μία ανάσα από τον 23χρονο Κύπριο μέσο, Γιάννη Σατσιά, ο οποίος ανήκει στον ΑΠΟΕΛ. Έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι, ωστόσο θα ενσωματωθεί στον Παναιτωλικό από τον χειμώνα.

Ο γιος του προπονητή Μαρίνου Σατσιά αναμένεται στο Αγρίνιο τις επόμενες, καθώς έχει αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του στην κυπριακή ομάδα. Συνολικά έχει 118 συμμετοχές με τον ΑΠΟΕΛ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι και διεθνής.



