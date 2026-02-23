ΔΟΕ: Απαλλάσσεται από τις κατηγορίες ο Ινφαντίνο

Onsports Team

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απαλλάσσει τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, από την κατηγορία της παραβίασης των κανόνων πολιτικής ουδετερότητας.

Ο 55χρονος Τζιάνι Ινφαντίνο, μέλος της ΔΟΕ, εμφανίστηκε μαζί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου η εστίαση ήταν στα σχέδια ανοικοδόμησης στη Γάζα μόλις τελειώσει η σύγκρουση.

Μάλιστα φορούσε ένα κόκκινο καπέλο με την ένδειξη «ΗΠΑ», με τους αριθμούς «45-47» στο πλάι, μια αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, ως ο 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, που ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους, για την εμφάνιση του Ινφαντίνο στην εκδήλωση, είπε ότι δεν γνώριζε την παρουσία του, αλλά είπε ότι είναι κάτι που η ΔΟΕ θα διερευνήσει για να διαπιστώσει εάν έχουν παραβιαστεί οι κανόνες της περί πολιτικής ουδετερότητας.

Το καταστατικό της Ολυμπιακής οργάνωσης ορίζει ότι τα μέλη πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα από πολιτικά και εμπορικά συμφέροντα και δεν μπορούν να δέχονται «από κυβερνήσεις, οργανισμούς ή άλλα μέρη, οποιαδήποτε εντολή ή οδηγίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ελευθερία δράσης και ψήφου τους».

«Η ΔΟΕ έχει έρθει σε επαφή με τη FIFA. Καταλαβαίνουμε ότι η FIFA υποστηρίζει, μέσω του ποδοσφαίρου, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επενδύσεων για την ανάκαμψη του αθλητισμού στη Γάζα της Παλαιστίνης, παρέχοντας αθλητικές υποδομές, εκπαίδευση και προτάσεις ανάπτυξης ελίτ», δήλωσε εκπρόσωπος της ΔΟΕ στο «The Athletic».

«Αυτό συνάδει απόλυτα με τον ρόλο μιας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας. Η ΔΟΕ, μέσω της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης, η οποία είναι το αναπτυξιακό μας όχημα, υποστηρίζει και συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή», πρόσθεσε.