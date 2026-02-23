Ομάδες

NBA: Σέλτικς από τα… παλιά, θριάμβευσαν επί των Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα (23/02)
AP Photo/Katie Chin
Οnsports Τeam 23 Φεβρουαρίου 2026, 08:47
NBA

Οι Σέλτικς θύμισαν τις… παλιές καλές εποχές τους και πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο Λος Άντζελες, επικράτησαν των Λέικερς με 111-89 στο κλασικό ντέρμπι του ΝΒΑ.

Η ομάδα της Βοστώνης επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε ο Πρίτσαρντ με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε με 25 πόντους, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 20, ενώ ο Ριβς πρόσθεσε 15.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση των Σίξερς στη Μινεσότα, όπου επικράτησαν με 135-108 των Τίμπεργουλβς. Ο Μάξι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 39 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Έντζεκομπ πρόσθεσε 24 πόντους και 7 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Γκριμς (19 πόντοι) και Ούμπρε (18 πόντοι). Για τους Τίμπεργουλβς, ο Έντουαρντς είχε 29 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/02):

  • Πέισερς - Μάβερικς 130-134
  • Ουίζαρντς - Χόρνετς 112-129
  • Λέικερς - Σέλτικς 89-111
  • Τίμπεργουλβς - Σίξερς 110-135
  • Μπουλς - Νικς 99-105
  • Σανς - Μπλέιζερς 77-92
  • Κλίπερς - Μάτζικ 109-111

Ήττα για τους Μπακς δίχως τον Γιάννη

Το σερί τριών νικών του Μιλγουόκι έφτασε στο τέλος του. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην βρίσκεται ακόμα στο παρκέ, έχασε με 94-122 από τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Ιμάνουελ Κουίκλεϊ σημείωσε 32 πόντους και μοίρασε εννέα ασίστ οδηγώντας το Τορόντο στη νίκη επί του Μιλγουόκι. Ο Μπράντον Ίνγκραμ πρόσθεσε 22 πόντους με έξι ασίστ για το Τορόντο, το οποίο κέρδισε τον τέταρτο αγώνα του στους πέντε τελευταίους αγώνες του. Για τους Μπακς οι, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και Ράιαν Ρόλινς είχαν από 21 πόντους.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν το βράδυ της Κυριακής (22/02):

  • Θάντερ – Καβαλίερς 121-113
  • Χοκς – Νετς 115-104
  • Μπακς – Ράπτορς 94-122
  • Ουόριορς – Νάγκετς 128-117

NBA's Nightly Recap | February 22, 2026



