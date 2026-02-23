NHD: Πώς ο Αταμάν ενεργοποίησε το νέο «πυρηνικό» όπλο του Παναθηναϊκού

Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις αναδείχθηκε MVP του τελικού στο Final 8, με τον Εργκίν Αταμάν να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα του Αμερικανού φόργουορντ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτος κυρίαρχος στον τελικό του Final 8 κόντρα στον Ολυμπιακό και κατέκτησε το 22ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.

Το Τριφύλλι μπήκε στο παρκέ του Κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού με τρομερή αποφασιστικότητα κι έδειξε από την πρώτη στιγμή ποιος είναι το αφεντικό της αναμέτρησης.

Το να καταφέρνεις να έχει τέτοια εικόνα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι ο Ολυμπιακός, κάνει το επίτευγμα του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του ακόμα πιο σπουδαίο.

Όπως ήταν κομβική και η παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ο οποίος μέσα σε 5 ημέρες παρουσίας του στον Παναθηναϊκό κατάφερε να είναι MVP του τελικού. Κάτι που κατάφερε βάσει του σπουδαίου ταλέντου του και της ποιότητας που διαθέτει, αλλά και επειδή ο Εργκίν Αταμάν τον... ενεργοποίησε με τον καλύτερο τρόπο.

Σε αυτά τα τρία ματς Κυπέλλου που αγωνίστηκε, ο Τούρκος προπονητής επέλεξε να είναι ο Αμερικανός φόργουορντ ο άνθρωπος που εκτελούσε -κατά κύριο λόγο- τα Pick N Roll του Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα αν έπαιζε με τον Χολμς ή τον Μήτογλου δίπλα του.

Η στόχευση του Αταμάν ήταν ξεκάθαρη, ειδικά στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Με ένα σκριν στην μπάλα, είτε στις 45 μοίρες, είτε στον κεντρικό άξονα, επιδίωκε να είναι ο Χέιζ-Ντέιβις που θα πάρει στην αλλαγή το mismatch, ώστε να πάρει την μπάλα στο χαμηλό ποστ και είτε να εκτελέσει, είτε να δημιουργήσει από μέσα προς τα έξω.

Φαίνεται, λοιπόν, πως μετά από τρία μόλις ματς, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπαίνει στο παιχνίδι της νέας ομάδας του, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές και επιβεβαιώνεται αυτό που είπε στον παίκτη ο Αταμάν στη συνομιλία που είχαν πριν υπογράψει.

«Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δούμε τα συστήματα και ήθελε να μου υπενθυμίσει: Μην έρθεις εδώ προσπαθώντας να προσαρμοστείς. Να είσαι ο εαυτός σου. Εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω από εσένα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ενθάρρυνση», είχε πει ο Αμερικανός και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, κάνει αυτά τα λόγια πραγματικότητα!