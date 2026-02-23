Ομάδες

Καιρός-Καθαρά Δευτέρα: Ποιες περιοχές θα έχουν ιδανικές συνθήκες για πέταγμα χαρταετού - Χάρτης
Onsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 05:03
Μεγαλύτερη προσπάθεια για να «απογειωθεί» ο χαρταετός σε ηπειρωτικές περιοχές

Τις περιοχές στις οποίες οι συνθήκες ανέμου θα είναι ιδανικές για το πέταγμα χαρταετού, ένα από τα βασικότερα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας, αποτύπωσε σε χάρτη πρόγνωσης το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται με αποχρώσεις του κίτρινου οι περιοχές στις οποίες περιμένουμε εντάσεις ανέμων πάνω από 3 μποφόρ την Καθαρή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ενώ με γκρι χρώμα οι περιοχές στις οποίες η ένταση των ανέμων δεν ευνοεί το πέταγμα του χαρταετού.

Σύμφωνα με τον χάρτη, το πέταγμα του χαρταετού θα είναι εύκολη υπόθεση στο μεγαλύτερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου, στη Βόρεια Κρήτη, στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και στα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας. Αντιθέτως, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, ενώ στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι ισχυροί άνεμοι έως το μεσημέρι θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες.

windmapfor2302.jpg

 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ
