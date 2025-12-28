Παναθηναϊκός: Υπογράφει, ανακοινώνεται, προπονείται ο Κοντούρης

Onsports Team

Τη Δευτέρα (29/12) η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σωτήρη Κοντούρη στον Παναθηναϊκό, με τον νεαρό να αρχίζει άμεσα δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Αθόρυβα ο Παναθηναϊκός κινήθηκε και «έκλεισε» τη συμφωνία με τον Παναιτωλικό για τον Σωτήρη Κοντούρη. Συνεχίζοντας τη σημαντική ελληνική ενίσχυση στο ρόστερ του, με προοπτική για το παρόν και το μέλλον.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής θα κοστίσει 700.000 ευρώ στο «τριφύλλι», ενώ αντίθετη διαδρομή θα ακολουθήσει ο Μπρέγκου. Θα πάει με κανονική μεταγραφή στον Παναιτωλικό, αλλά οι «πράσινοι» θα διατηρήσουν δικαίωμα επαναγοράς του. Δηλαδή αν στο μέλλον θελήσουν να τον πάρουν πίσω, έχει οριστεί ένα ποσό με το οποίο αυτόματα θα μπορούν να τον κάνουν ξανά «δικό» τους.

Η Δευτέρα (29/12) είναι η καθοριστική μέρα για τον Κοντούρη. Ο νεαρός θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας, πιθανότατα μέχρι το 2030. Μάλιστα, άμεσα θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις που αρχίζουν και πάλι, ξεκινώντας δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Πέρα από τον Κοντούρη, στην επιστροφή στις προπονήσεις που θα γίνει την Τρίτη (30/12), νέο πρόσωπο θα είναι και ο Ανδρέας Τεττέη, με τον θηριώδη φορ να γυμνάζεται για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα.