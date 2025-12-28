Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η συμφωνία για Κοντούρη - Στον Παναιτωλικό ο Μπρέγκου

Eurokinissi Sports

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία ακόμα μεταγραφική κίνηση από την εγχώρια αγορά, ολοκληρώνοντας συμφωνία με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του μέσου Σωτήρη Κοντούρη.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής από το Αγρίνιο εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να κινηθούν άμεσα για να κλείσουν τη συμφωνία με τον Παναιτωλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγραφή θα κοστίσει στον Παναθηναϊκό 600.000 ευρώ, συν μπόνους, για την αγορά των δικαιωμάτων του Κοντούρη.

Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει την μετακίνηση του 19χρονου μεσοεπιθετικού Αντριάνο Μπρέγκου προς τον Παναιτωλικό ως έμψυχο αντάλλαγμα, με το «τριφύλλι» να διατηρεί το δικαίωμα επαναγοράς του νεαρού ποδοσφαιριστή στο μέλλον.

Φέτος, ο Κοντούρης αγωνίστηκε σε 13 ματς με την φανέλα του Παναιτωλικού, σημειώνοντας ένα γκολ και αποδεικνύοντας την ποιότητά του στο ελληνικό πρωτάθλημα.