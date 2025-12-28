Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Κασούμ Ουαταρά της Μονακό

Onsports Team

Ο διεθνής με την Ελπίδων Γάλλος αριστερός μπακ που ανήκει στη Μονακό, είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ιανουάριος είναι κοντά, ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει ήδη τις μεταγραφές των Τεττέη και Παντελίδη, ενώ «έκλεισε» και τον Κοντούρη απ’ τον Παναιτωλικό. Όμως το… βάρος θα πέσει στους παίκτες από την ξένη αγορά, για να δώσουν πιο άμεσες βοήθειες στο «τριφύλλι».

Μία θέση που δεδομένα θα αποκτηθεί παίκτης, είναι αυτή του αριστερού μπακ. Εκεί ο Ράφα Μπενίτεθ φέρεται να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κασούμ Ουαταρά. Με τον διεθνή με την Ελπίδων της Γαλλίας, να έχει το πλήρες… πακέτο που ψάχνει ο Ισπανός τεχνικός.

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι μεγάλη (9 εκ.), ενώ ανήκει στη Μονακό με την οποία φέτος μετρά 16 ματς και 3 ασίστ. Έχοντας μάλιστα και πέντε συμμετοχές στο Champions League, καθώς δεν έχει αγωνιστεί μόνο απέναντι στην Πάφο.

Είναι ψηλός για τη θέση του, παίζει άνετα σε διάταξη με τέσσερις και τρεις αμυντικούς (όλη την πλευρά δηλαδή), ενώ φημίζεται για την ταχύτητά του και τα αθλητικά του προσόντα.

Είχε αποκτηθεί το 2023 από την Αμιέν έναντι 2 εκατ. ευρώ και βρίσκεται μόλις στα 21 του χρόνια. Θεωρείται σπουδαίο ταλέντο και σαφώς είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση.