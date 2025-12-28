Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Κασούμ Ουαταρά της Μονακό
Onsports Team 28 Δεκεμβρίου 2025, 17:46
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Κασούμ Ουαταρά της Μονακό

Ο διεθνής με την Ελπίδων Γάλλος αριστερός μπακ που ανήκει στη Μονακό, είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ιανουάριος είναι κοντά, ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει ήδη τις μεταγραφές των Τεττέη και Παντελίδη, ενώ «έκλεισε» και τον Κοντούρη απ’ τον Παναιτωλικό. Όμως το… βάρος θα πέσει στους παίκτες από την ξένη αγορά, για να δώσουν πιο άμεσες βοήθειες στο «τριφύλλι».

Μία θέση που δεδομένα θα αποκτηθεί παίκτης, είναι αυτή του αριστερού μπακ. Εκεί ο Ράφα Μπενίτεθ φέρεται να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κασούμ Ουαταρά. Με τον διεθνή με την Ελπίδων της Γαλλίας, να έχει το πλήρες… πακέτο που ψάχνει ο Ισπανός τεχνικός.

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι μεγάλη (9 εκ.), ενώ ανήκει στη Μονακό με την οποία φέτος μετρά 16 ματς και 3 ασίστ. Έχοντας μάλιστα και πέντε συμμετοχές στο Champions League, καθώς δεν έχει αγωνιστεί μόνο απέναντι στην Πάφο.

Είναι ψηλός για τη θέση του, παίζει άνετα σε διάταξη με τέσσερις και τρεις αμυντικούς (όλη την πλευρά δηλαδή), ενώ φημίζεται για την ταχύτητά του και τα αθλητικά του προσόντα.

Είχε αποκτηθεί το 2023 από την Αμιέν έναντι 2 εκατ. ευρώ και βρίσκεται μόλις στα 21 του χρόνια. Θεωρείται σπουδαίο ταλέντο και σαφώς είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Κασούμ Ουαταρά της Μονακό
16 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Κασούμ Ουαταρά της Μονακό
NBA
ΝΒΑ: Άγριο ξύλο στο Πέλικανς-Σανς - Έπαιξαν μπουνιές και αποβλήθηκαν Αλβαράδο και Ουίλιαμς
37 λεπτά πριν ΝΒΑ: Άγριο ξύλο στο Πέλικανς-Σανς - Έπαιξαν μπουνιές και αποβλήθηκαν Αλβαράδο και Ουίλιαμς
EUROLEAGUE
Euroleague: Ο Ιβάνοβιτς περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από τη διαιτησία με Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Euroleague: Ο Ιβάνοβιτς περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από τη διαιτησία με Ολυμπιακό
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved