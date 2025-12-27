Μεταγραφές, ΑΕΚ: Τα στοιχεία των παικτών που θέλει ο Νίκολιτς - Έντονη κινητικότητα

EUROKINISSI

Onsports Team

Η μεταγραφική περίοδος των Χριστουγέννων φέρνει έντονη κινητικότητα στην ΑΕΚ , με τους «κιτρινόμαυρους» να καλούνται να καλύψουν συγκεκριμένα κενά στο ρόστερ, όπως αυτά έχουν εντοπιστεί από το τεχνικό επιτελείο.

Παρότι η ομάδα βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι απαιτήσεις αυξάνονται και η ενίσχυση κρίνεται πλέον απαραίτητη, όπως επισημαίνει και η εφημερίδα «Live Sport».

Στο επίκεντρο των μεταγραφικών αναζητήσεων βρίσκεται η μεσαία γραμμή. Ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί την απόκτηση ενός χαφ με ένταση, ταχύτητα και την ικανότητα να προσφέρει ισορροπία και ποιότητα στο παιχνίδι της ομάδας. Ένας παίκτης που θα μπορεί να ανεβάσει τον ρυθμό, να καλύψει χώρους και ταυτόχρονα να συμβάλει δημιουργικά θεωρείται κομβικός για τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της ΑΕΚ.

Παράλληλα, ψηλά στη λίστα παραμένει και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Οι άνθρωποι της Ένωσης αναζητούν έναν κεντρικό αμυντικό που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις, προσφέροντας άμεσες λύσεις αλλά και προοπτική για το μέλλον. Η σταθερότητα στα μετόπισθεν αποτελεί βασικό ζητούμενο, ειδικά ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

Ανοιχτό παραμένει και το θέμα της επιθετικής γραμμής. Στην ΑΕΚ εξετάζουν την προσθήκη ενός επιθετικού που θα μπορεί να πλαισιώσει ή ακόμη και να ανταγωνιστεί τους υπάρχοντες, δίνοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά στο επιθετικό παιχνίδι. Η αποτελεσματικότητα μπροστά στο γκολ είναι βασική προτεραιότητα, καθώς η ομάδα καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις παίζουν και τα συμβόλαια. Η διοίκηση θέλει να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ομάδας, δείχνοντας παράλληλα προσοχή σε περιπτώσεις παικτών που ενδέχεται να δεσμεύσουν οικονομικά τον σύλλογο χωρίς ξεκάθαρο αγωνιστικό όφελος. Στόχος της ΑΕΚ είναι να κινηθεί μεθοδικά και στοχευμένα, ώστε οι προσθήκες να ενισχύσουν ουσιαστικά την ομάδα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.