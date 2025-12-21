ΑΕΚ - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Onsports Team

Πού θα δείτε την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΟΦΗ για την 15η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων το 2025.

Η Κηφισιά έβαλε… φρένο στον Ολυμπιακό κι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν την ευκαιρία να κάνουν γιορτές στην κορυφή της βαθμολογίας. Για να συμβεί αυτό, η «Ένωση» θα πρέπει να νικήσει για τρίτη φορά σε ισάριθμα ματς τους κρητικούς την τρέχουσα σεζόν, καθώς αυτή τη στιγμή είναι στο -2 από τους «ερυθρόλευκους».

Τρεις διαδοχικές νίκες με 3-0 έχει η ΑΕΚ στα τρία τελευταία παιχνίδια που φιλοξένησε τον ΟΦΗ στην έδρα της για το πρωτάθλημα. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά την ήττα τους με 2-1 στις 20 Δεκεμβρίου 2021 από την ομάδα της Κρήτης, έχουν δημιουργήσει ένα σερί με συνολικά τέσσερις νίκες χωρίς να δεχθούν τέρμα, μαζί με την αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδος στις 3 Δεκεμβρίου 2025, όπου επικράτησαν με 2-0.

Η ΑΕΚ έχει αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ 46 φορές και έχει 36 νίκες, ενώ τέσσερα παιχνίδια τους έχουν τελειώσει ισόπαλα. Η ομάδα της Κρήτης έχει πετύχει έξι νίκες και μόνο σε μία περίπτωση έχει καταφέρει να επικρατήσει δύο διαδοχικές χρονιές. Τη σεζόν 1999-00 πήρε τη νίκη με 2-1 στο ουδέτερο γήπεδο της Ρόδου και τη σεζόν 2000-01 επικράτησε με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αναμέτρηση ΑΕΚ-ΟΦΗ ξεκινά στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD