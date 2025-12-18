Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς ενόψει ΠΑΟΚ - Οι άλλες λύσεις του Μπενίτεθ

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πάει χωρίς κανέναν επιθετικό στην Τούμπα για τη μάχη με τον ΠΑΟΚ και ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται να βρει λύση.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Άρης - Παναιτωλικός.

Ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πολλά πράγματα για να προβληματιστεί, καθώς πέρα το ένα γκολ που έλειψε για να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στο ευνοϊκό μονοπάτι για τον τελικό αντί της ΑΕΚ, είδε και δύο βασικούς του παίκτες να τραυματίζονται.

Αρχικά ο Κάρολ Σφιντέρσκι σε μια προσπάθεια για κεφαλιά χτύπησε στο αυτί, ζαλιζόταν και αποχώρησε στο 7ο λεπτό. Ο Μίλος Πάντοβιτς πέρασε στη θέση του, αλλά στο 25ο λεπτό αντικαταστάθηκε αναγκαστικά και αυτός, με τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο.

Δύο προβλήματα πολύ σημαντικά, μιας και ακολουθεί ντέρμπι για τη Super League, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή (21/12, 19:30).

Αν αναλογιστούμε πως απουσιάζει και ο Σίριλ Ντέσερς για το Κόπα Άφρικα, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πάει χωρίς επιθετικό σε αυτό το σπουδαίο ματς.

Το πρόβλημα του Πάντοβιτς είναι μυϊκό, σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις, αλλά ακόμα κι αν έχει αποφύγει τη θλάση και πρόκειται μόνο για ένα τράβηγμα, το χρονικό διάστημα μέχρι το ματς με τον ΠΑΟΚ είναι μικρό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Από την άλλη ο Σφιντέρσκι δέχθηκε απλά ένα χτύπημα από την μπάλα και σήμερα θα φάνει αν τελικά είναι κάτι τόσο σοβαρό για να του στερήσει τη συμμετοχή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, βέβαια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Σε περίπτωση που δεν έχει κάποιον εκ των δύο φορ στη διάθεσή του, θα χρειαστεί να πάει σε κάποια πειραματική λύση. Με ένα «ψευτοεννιάρι» δηλαδή.

Αυτόν τον ρόλο θα μπορούσαν να τον παίξουν δύο παίκτες από το ρόστερ. Είτε ο Φίλιπ Τζούρισιτς, είτε ο Ανάς Ζαρουρί. Αμφότεροι έχουν τη αυτή τη δυνατότητα και αναμένεται να αποτελέσουν τη λύση του Ισπανού τεχνικού, αν τελικά δεν είναι έτοιμος κάποιος εκ των Σφιντέρσκι ή Πάντοβιτς.