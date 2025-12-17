Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για μια θέση στον τελικό, στα εύκολα η ΑΕΚ

Onsports Team

Δείτε πως διαμορφώνονται τα ζευγάρια στα play offs του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και τις διασταυρώσεις σε προημιτελικά και ημιτελικά.

Η πρώτη League Phase στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε με τις τρεις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα προημιτελικά, ενώ ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 8ος και θα παίξει αγώνα νοκ άουτ με τον Ατρόμητο στην Τούμπα.

Μάλιστα, ο Δικέφαλος για ένα γκολ θα βρει μπροστά του (αν περάσει την ομάδα από το Περιστέρι) στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό σε μονό αγώνα στο Φάληρο.

Όποιος προκριθεί στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, εφόσον φυσικά το Τριφύλλι ξεπεράσει -σε μονό αγώνα στη Λεωφόρο- τον νικητή του Άρης-Παναιτωλικός.

Αντίθετα η ΑΕΚ, θα περιμένει στα προημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης και στα ημιτελικά μία ομάδα εκ των Λεβαδειακού, Βόλου και Κηφισιάς. Μια θέση που θα είχε ο Παναθηναϊκός αν πετύχαινε ένα ακόμα γκολ κόντρα στην Καβάλα.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τους επόμενους αγώνες, τις ημερομηνίες και τις διασταυρώσεις.

Τα ζευγάρια των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Άρης – Παναιτωλικός (5ος -12ος)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (6ος -11ος)

Βόλος – Κηφισιά (7ος-10ος)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (8ος-9ος)

Αναλυτικά το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου

Οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στα προημιτελικά

Ολυμπιακός Λεβαδειακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός

Οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί κι ο τελικός

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος – Παναθηναϊκός ή Άρης ή Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Βόλος ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.