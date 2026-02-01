Αντίνο: «Όμορφο να παίζεις εδώ με τον Παναθηναϊκό - Με δουλειά θα δώσω κι άλλες ασίστ»

Οnsports Team

Ο Σαντίνο Αντίνο μίλησε για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και υποσχέθηκε νέες ασίστ στο μέλλον.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Όμορφο συναίσθημα να παίζεις εδώ και στον Παναθηναϊκό. Χάρηκα που βοήθησα συνολικά και έδωσα την ασίστ. Είδα τον τρόπο παιχνιδιού μας, του αντιπάλου και είδα ότι είχαν έναν παίκτη πάνω μου. Προσπάθησα για το καλύτερο. Κάναμε μια καλή νίκη, με καλή εμφάνιση και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Με καθημερινή προπόνηση και δουλειά θα πάνε όλα καλύτερα. Μέσα από εκεί θα βρω και εγώ τη χημεία και την επικοινωνία, δίνοντας ασίστ όπως σήμερα στον Τετέι. Μπορεί στην Αργεντινή να είχαμε παύση, όμως εγώ έκανα κανονικά προπόνηση με στόχο να έρθω έτοιμος εδώ. Σήμερα απέδειξα ότι μπορώ να βοηθήσω και θέλω να συνεχίσω έτσι».