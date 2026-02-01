ΠΑΟΚ: Αγωνία για Κωνσταντέλια ενόψει Παναθηναϊκού - Αποχώρησε τραυματίας (vid)

Οnsports Team

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό, λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

«Συναγερμός» σήμανε στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Έλληνας παίκτης λίγα λεπτά πριν μπει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις το πρώτου ημιχρόνου, έπεσε κάτω στο χορτάρι αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο φαίνεται να είναι στο δεξί οπίσθιο μηριαίο.

Ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε από το γήπεδο, με τον Χατσίδη να είναι αυτός που τον αντικατέστησε. Τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα της ζημιάς και το διάστημα της απουσίας του.

Η αγωνία στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη καθώς ακολουθεί ο ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό στη «Λεωφόρο» την Τετάρτη (4/2) για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και το ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή (8/2).

Δείτε βίντεο: