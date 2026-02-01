Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Αγωνία για Κωνσταντέλια ενόψει Παναθηναϊκού - Αποχώρησε τραυματίας (vid)
Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 21:09
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Αγωνία για Κωνσταντέλια ενόψει Παναθηναϊκού - Αποχώρησε τραυματίας (vid)

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό, λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

«Συναγερμός» σήμανε στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Έλληνας παίκτης λίγα λεπτά πριν μπει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις το πρώτου ημιχρόνου, έπεσε κάτω στο χορτάρι αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο φαίνεται να είναι στο δεξί οπίσθιο μηριαίο.

Ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε από το γήπεδο, με τον Χατσίδη να είναι αυτός που τον αντικατέστησε. Τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα της ζημιάς και το διάστημα της απουσίας του.

Η αγωνία στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη καθώς ακολουθεί ο ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό στη «Λεωφόρο» την Τετάρτη (4/2) για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και το ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή (8/2).

Δείτε βίντεο:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
26 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
28 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
35 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
SUPER LEAGUE
Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
42 λεπτά πριν Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved