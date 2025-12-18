Ομάδες

Eurocup γυναικών: Κλείνουν ραντεβού στις «16» Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός
Onsports Team 18 Δεκεμβρίου 2025, 10:24
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός θέλουν να υπερασπιστούν τις νίκες της προηγούμενης εβδομάδας για να πάρουν την πρόκριση στη φάση των «16» του EuroCup Women.

Στην μάχη του Eurocup Γυναικών ρίχνονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ αντιμετωπίζει στις 19:00 στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα, με τις «πράσινες» να θέλουν να υπερασπιστούν τη διαφορά των 9π. (85-76) του πρώτου ματς για να πάρουν την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ την Ελιτζούρ Ραμλά, με τις «ερυθρόλευκες» να έχουν κερδίσει στον πρώτο αγώνα με 93-86, έχοντας μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση.

Σημαντικό προβάδισμα έχει και ο Αθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Γιάρις (20:45), με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να έχει επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 80-75.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ράμλα: 19:00

Αθηναϊκός - Γιάρις: 20:45



