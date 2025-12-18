Μαρούσι: Ανακοινώθηκε ο Πάπας - Στον Πανιώνιο ο Νικολαΐδης

Onsports Team

Παίκτης του Αμαρουσίου είναι κι επίσημα ο Τζορτζ Πάπας, ο οποίος υπέγραψε ως το τέλος της σεζόν, με τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη να κάνει το ανάποδο δρομολόγιο προς τον Πανιώνιο.

Αλλαγή στα γκαρντ για το Μαρούσι, με την άτυπη... ανταλλαγή του Αλέξανδρου Νικολαΐδη με τον Τζορτζ Πάπας από τον Πανιώνιο.

Ο 27χρονος ομογενής είχε συνεργαστεί με τον Ηλία Παπαθεοδώρου και στον Προμηθέα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Μαρούσι Chery ανακοινώνει την απόκτηση του ομογενή σούτινγκ γκαρντ Τζορτζ Πάπας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Τζορτζ Πάπας (Γιώργος Παπαθανασίου) γεννήθηκε στις 15 Απριλίου του 1998 στο New Jersey στις ΗΠΑ. και έχει ύψος 1,96μ.. Αποφοίτησε από το Λύκειο του Union Catholic και συνέχισε στο Monmouth (NCAA) όπου την τελευταία του χρονιά ήταν βασικός και είχε κατά μέσο όρο 14,9 πόντους- 5,4 ριμπάουντ- 3 ασίστ- 1,4 κλεψίματα με 35% στα σουτ τριών πόντων σε 34 αγώνες Συνολικά, σε 133 αγώνες στο NCAA κατέγραψε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους- 2,7 ριμπάουντ- 1,7 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Το καλοκαίρι του 2022 εντάχθηκε στον Ολυμπιακό όπου έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 (συνολικά 35 αγώνες, οι 4 στην Euroleague). Μετακινήθηκε στον Προμηθέα Πάτρας με την φανέλα του οποίου σε 16 αγώνες της GBL είχε 6,5 πόντους- 1,6 ριμπάουντ.

Ακολούθησε η θητεία του στο Περιστέρι ( 2024-2025) όπου είχε απολογισμό 10,9 πόντους- 2,6 ριμπάουντ- 2,4 ασίστ σε 27 αγώνες της GBL και 7,9 πόντους- 1,8 ριμπάουντ- 1,8 ασίστ στο BCL.

Ξεκίνησε την σεζόν 2025-2026 στον Πανιώνιο με τον οποίο αγωνίστηκε στο Eurocup και σε 10 αγώνες της GBL, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους , 1,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 16,3 λεπτά συμμετοχής

Μετράει 2 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα.

Με τον Ολυμπιακό συμμετείχε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 2023, του Κυπέλλου Ελλάδας το 2023 και του Super Cup το 2022 και το 2023.

Τζορτζ, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».