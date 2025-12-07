ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

Onsports Team

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός : Δείτε τα highlights του αγώνα για τη 13η αγωνιστική της Super League που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δώρο στην ΑΕΛ για την 13η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Πασά να ευστοχεί σε πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων (τράβηγμα κι αποβολή του Μλαντένοβιτς) και να διαμορφώνει το τελικό 2-2, έπειτα από ένα ματς γεμάτο από το πρώτο ως το 101ο λεπτό.

Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν στο 37’ με τον Πέρες, ο Παναθηναϊκός «γύρισε» το σκορ με τα γκολ των Καλάμπρια (42’) και Μπακασέτα (74’ πέναλτι), όμως δεν «σκότωσε» το παιχνίδι στο 88’ με τον Τετέ που έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: