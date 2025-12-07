Μπενίτεθ: «Ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν – Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό» | Βίντεο

Onsports Team

Ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τα λάθη της ομάδας του που έφεραν ένα ακόμη κακό αποτέλεσμα για το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός δεν νίκησε στη Λάρισα, καθώς ισοφαρίστηκε στο τέλος με πέναλτι. Ο Ράφα Μπενίτεθ τα είχε με τα ατομικά λάθη των παικτών του, τονίζοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, ακόμη περισσότερο όταν είδα και τον αγωνιστικό χώρο. Κάναμε παραπάνω από αρκετά για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον αγώνα, προηγηθήκαμε 2-1, χάσαμε μια ξεκάθαρη ευκαιρία για να τελειώσουμε το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και μετά είχαμε τη φάση του πέναλτι με την οποία ισοφαριστήκαμε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Βλέπουμε ότι κάναμε ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν πάρα πολύ και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.

Ξέραμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι που γινόταν, μεγάλες μπαλιές, δεύτερες μπαλιές, πολλές σέντρες, προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε κάποιες σέντρες και το καταφέραμε αλλά δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να τις μπλοκάρεις όλες και μετά είχαμε τη φάση του πέναλτι που τα άλλαξε όλα και έφερε την ισοπαλία».

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ: