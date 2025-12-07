ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Η χαμένη ευκαιρία του Τετέ και τα γκολ που έκριναν το ματς - Βίντεο

Onsports Team

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός : Δείτε τα γκολ και τη φάση που έκρινε σε μεγάλο βαθμό τον αγώνα για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΛ είπε την τελευταία... λέξη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC Arena» για την 13η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Πασά να ευστοχεί σε πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων (τράβηγμα κι αποβολή του Μλαντένοβιτς) και να διαμορφώνει το τελικό 2-2, έπειτα από ένα ματς γεμάτο από το πρώτο ως το 101ο λεπτό.

Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν στο 37’ με τον Πέρες, ο Παναθηναϊκός «γύρισε» το σκορ με τα γκολ των Καλάμπρια (42’) και Μπακασέτα (74’ πέναλτι), όμως δεν «σκότωσε» το παιχνίδι στο 88’ με τον Τετέ που έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Δείτε τα γκολ και το χαμένο τετ α τετ του Βραζιλιάνου: