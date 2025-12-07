Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Η χαμένη ευκαιρία του Τετέ και τα γκολ που έκριναν το ματς - Βίντεο
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 20:01
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Η χαμένη ευκαιρία του Τετέ και τα γκολ που έκριναν το ματς - Βίντεο

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Δείτε τα γκολ και τη φάση που έκρινε σε μεγάλο βαθμό τον αγώνα για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΛ είπε την τελευταία... λέξη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC Arena» για την 13η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Πασά να ευστοχεί σε πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων (τράβηγμα κι αποβολή του Μλαντένοβιτς) και να διαμορφώνει το τελικό 2-2, έπειτα από ένα ματς γεμάτο από το πρώτο ως το 101ο λεπτό.

Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν στο 37’ με τον Πέρες, ο Παναθηναϊκός «γύρισε» το σκορ με τα γκολ των Καλάμπρια (42’) και Μπακασέτα (74’ πέναλτι), όμως δεν «σκότωσε» το παιχνίδι στο 88’ με τον Τετέ που έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Δείτε τα γκολ και το χαμένο τετ α τετ του Βραζιλιάνου:

To 1-0

To 1-1

Το 1-2

Το 2-2

Η χαμένη ευκαιρία του Τετέ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Τέλος ο Μαλεζάς, φαβορί για τον πάγκο ο Παντελίδης
3 λεπτά πριν ΑΕΛ: Τέλος ο Μαλεζάς, φαβορί για τον πάγκο ο Παντελίδης
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου
5 λεπτά πριν ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός ΑΟ: «Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση - Έδινε μάχη να πει το αντίθετο ο εκφωνητής»
8 λεπτά πριν Παναθηναϊκός ΑΟ: «Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση - Έδινε μάχη να πει το αντίθετο ο εκφωνητής»
ΣΠΟΡ
Πόλο: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βουλιαγμένη και «καπάρωσε» την πρωτιά του Α' ομίλου
21 λεπτά πριν Πόλο: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βουλιαγμένη και «καπάρωσε» την πρωτιά του Α' ομίλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved