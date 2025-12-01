Η βαθμολογία των ντέρμπι στη Super League: Πρώτος ο ΠΑΟΚ, τελευταία η ΑΕΚ
Δείτε τον απολογισμό των ντέρμπι στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League.
Ο πρώτος γύρος της Super League ολοκληρώνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (6-7 Δεκεμβρίου), με το Big-4 του ελληνικού πρωταθλήματος να έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο των μεταξύ τους ντέρμπι, μετά το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ της 12ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας τις τελευταίες εβδομάδες, με τον ΠΑΟΚ να τον ακολουθεί και να φαίνεται ως ο νούμερο ένα ανταγωνιστής στη διεκδίκηση του τίτλου, βάσει της έως τώρα εικόνας, όλων των ομάδων, αν και η Ένωση παραμένει ακόμα σε απόσταση βολής (στο -3).
Τα ντέρμπι έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας, με την ομάδα του μετρ σε αυτά τα ματς, Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι η κορυφαία σε συγκομιδή σε αυτά τα ματς, έχοντας δύο νίκες επί των «ερυθρόλευκων» και της ΑΕΚ. Έχασε μόνο από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 4 βαθμούς στα ντέρμπι του πρώτου γύρου, όσους και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με την οποία ήρθε ισόπαλος στη Λεωφόρο.
Αντίθετα, η ΑΕΚ έχει μόλις 3 βαθμούς, αυτούς που πήρε στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (30/11) από τους «πράσινους», μιας και είχε ηττηθεί από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, νωρίτερα. Άλλωστε η Ένωση μετρούσε 9 σερί ήττες σε ντέρμπι πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα των 8 ντέρμπι
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 (4η αγωνιστική)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 (6η αγωνιστική)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2 (7η αγωνιστική)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (8η αγωνιστική)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (10η αγωνιστική)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 (12η αγωνιστική)
Η βαθμολογία των ντέρμπι
1. ΠΑΟΚ 6 βαθμοί
2. Ολυμπιακός 4 βαθμοί
3. Παναθηναϊκός 4 βαθμοί
4. ΑΕΚ 3 βαθμοί