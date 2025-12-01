Ιβάν Σαββίδης για τον ΠΑΟΚ: «Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Onsports Team

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε σε όλο το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη μεγάλη νίκη επί του Λεβαδειακού και τη Νέα Τούμπα.

Έναν ενδιαφέροντα διάλογο με το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε τη Δευτέρα (1/12) ο Ιβάν Σαββίδης, την επομένη του σπουδαίου διπλού στη Λιβαδειά.

Μάλιστα, ο μεγαλομέτοχος του Δικέφαλου ζήτησε να ακούσει και τις απόψεις των υπαλλήλων της ομάδας, λέγοντας πως αυτή η ομάδα δεν είναι μια εταιρεία όπως όλες οι άλλες, αλλά «είναι ένας οργανισμός, που όσοι τον υπηρετούν πρέπει να κουβαλούν το dna του, για να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί».

Ο Ιβάν Σαββίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «ενωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ» και σημείωσε επίσης πως το δυνατό σημείο του Δικέφαλου κι αυτό που τον οδηγεί ιστορικά στην επίτευξη των στόχων είναι η ενότητα κι αυτή πρέπει να υπάρχει στον απόλυτο βαθμό, ειδικά φέτος.

Παράλληλα, στάθηκε και στους μεγάλους στόχους της ομάδας και κυρίως στην κατασκευή της Νέας Τούμπας και το αθλητικό κέντρο στην περιοχή της Θέρμης.

Οπως αποκάλυψε ο Ιβάν Σαββίδης, ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας ειδικού σκοπού για να υπογράψει το μνημόνιο για το νέο γήπεδο και ο στόχος είναι «να τελειώσουμε με τις μελέτες και να ωριμάσει η νέα Τούμπα το συντομότερο δυνατό, ενώ αναμένουμε και την πρόοδο του αθλητικού κέντρου».

Ο μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο στόχος είναι «να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές».

Οπως χαρακτηριστικά έλεγαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης έδειξε για άλλη μια φορά την πίστη του στην ομάδα, καθιστώντας σαφές ότι «εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο στόχος είναι να πάει ο ΠΑΟΚ μακριά και στην Ευρώπη».