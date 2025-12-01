Ομάδες

Απόλυτη «τρέλα»: Το βίντεο της παρακάμερας του ΠΑΟΚ από την επική ανατροπή με τον Λεβαδειακό στο 90'
Onsports Team 01 Δεκεμβρίου 2025, 17:11
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Απόλυτη «τρέλα»: Το βίντεο της παρακάμερας του ΠΑΟΚ από την επική ανατροπή με τον Λεβαδειακό στο 90'

Δείτε τα συναισθήματα που κατέγραψε η κάμερα του ΠΑΟΚ από τις εξέδρες και το χορτάρι μετά το γκολ του Γιακουμάκη στο 90'.

Ο ΠΑΟΚ έκανε ανατροπή που δείχνει... μέταλλο πρωταθλητή στη Λιβαδειά, επικρατώντας με 3-2, παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και αγωνιζόταν με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Το γκολ του Γιακουμάκη στο 90' μετά από τρομερή κούρσα και ασίστ του Τάισον έδωσε στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει με τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Super League.

Τα έντονα συναισθήματα αυτής της επικής ανατροπής καταγράφηκαν από την παρακάμερα του ΠΑΟΚ.

Δείτε το βίντεο:



