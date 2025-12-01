Παναθηναϊκός: Τα πέντε «δώρα» στο χορτάρι, δείχνουν τον δρόμο του Γενάρη - Βίντεο

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την ΑΕΚ λόγω των δικών του αδιανόητων λαθών, όπως συμβαίνει από την αρχή της σεζόν και η λύση είναι μία: Μεταγραφές επιπέδου... Ράφα Μπενίτεθ.

Οι λίγες ελπίδες που είχε ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος της Super League, ουσιαστικά εξανεμίστηκαν μετά την εντός έδρας ήττα με 3-2 από την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική το βράδυ της Κυριακής (30/11).

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έτρεχε ένα ελπιδοφόρο σερί τεσσάρων νικών (6 στα 7 ματς με τον Ισπανό στον πάγκο), με βελτιωμένες εμφανίσεις και νοοτροπία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κόντρα στην Ένωση παρουσίασε τα δομικά προβλήματα που έχει από την αρχή της σεζόν και τα οποία τον έχουν ήδη αφήσει 13 βαθμούς μακριά από την κορυφή και τον Ολυμπιακό, με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Και αυτά δεν είναι άλλα από τα αβίαστα ατομικά λάθη που κάνουν οι παίκτες του και τα οποία κοστίζουν στην ομάδα. Απέναντι στην ΑΕΚ, μάλιστα, ήταν αυτά που καθόρισαν σε απόλυτο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα, μιας και οι πέντε φάσεις που ουσιαστικά έκριναν το παιχνίδι ήταν αποτέλεσμα «δώρων» που έκαναν οι παίκτες του Τριφυλλιού στους αντιπάλους τους.

Το 0-1 στο 16' έρχεται από μία ακατανόητη απόφαση του Τιν Γεντβάι σε στατική φάση της Ένωσης να βγει δύο μέτρα πίσω από τη γραμμή που είχαν οι συμπαίκτες του και την ώρα της σέντρας να τραβηχτεί καθυστερημένα, καλύπτοντας όλους τους αντιπάλους του, μαζί και τον Γιόβιτς που σκόραρε ανενόχλητος.

Στο 28' ο Κάρολ Σφιντέρσκι έχει μια κάκιστη εκτέλεση πέναλτι και μαζί χάνει μια μοναδική ευκαιρία για την ομάδα του να αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Γεντβάι και πάλι κάνει ένα λάθος που βλέπουμε μόνο σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, κρατώντας αδικαιολόγητα την μπάλα και χάνοντάς τη ανοίγοντας ολομόναχος το κοντρόλ, για να έρθει η γρήγορη αντεπίθεση της ΑΕΚ και το πέναλτι του Τουμπά στον Γιόβιτς, την προσπάθειά του να αποτρέψει την εκτέλεση του Σέρβου σε τετ α τετ με τον Ντραγκόφσκι.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου 0-2, από δύο «χαζά» λάθη του Κροάτη αμυντικού.

Στο 64' έρχεται ένα ακόμα δώρο από αμυντικό του Παναθηναϊκού. Ο Πάλμερ-Μπράουν, ανενόχλητος, με ξεκάθαρο οπτικό πεδίο κάνει μια ακατανόητα κακή πάσα προς τον Τουμπά, ο οποίος προσπαθεί να προλάβει την μπάλα με τάκλιν για να μη βγει τετ α τετ ο Γκατσίνοβιτς και αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ακόμα και μετά από αυτά τα τραγικά λάθη, που θα είχαν λυγίσει οποιαδήποτε άλλη ομάδα, το Τριφύλλι του Ράφα Μπενίτεθ έδειξε μια διαφορετική νοοτροπία. Πάλεψε με παίκτη λιγότερο, μείωσε το σκορ και όταν η ΑΕΚ έμεινε κι αυτή με 10 παίκτες, κατάφερε να ισοφαρίσει.

Και σε εκείνο το σημείο έρχεται το μεγαλύτερο λάθος του αγώνα, στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τον Πάλμερ-Μπράουν και τον Ντραγκόφσκι να μην μπορούν να συνεννοηθούν σε μια πολύ απλή φάση και να κάνουν δώρο ένα ακόμα πέναλτι στον Γιόβιτς.

Το ξεκάθαρο συμπέρασμα είναι πως όσο και να προσπαθεί ο Ράφα Μπενίτεθ και να παίρνει μέχρι τώρα το καλύτερο από πολλούς παίκτες του, το έλλειμμα ατομικής ποιότητας είναι εμφανές. Αυτά τα λάθη είναι αδικαιολόγητα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Γενάρη μεταγραφές ανάλογου επιπέδου με αυτό του προπονητή του. Παίκτες πρώτης γραμμής σε καίριες θέσεις, όπως είναι αυτή του τερματοφύλακα και των κεντρικών αμυντικών. Θέλει επίσης έναν παίκτη επιπέδου... Αζεντίν Ουναΐ στη μεσαία γραμμή, τον οποίο είχε, αλλά το περασμένο καλοκαίρι επέλεξε να επενδύσει στον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το ματς με την ΑΕΚ, παρότι δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.

Στην επίθεση περιμένει να ενεργοποιηθεί η απόκτηση του Ανδρέα Τεττέη, αλλά και να διαπιστώσει την ποιότητα του Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος έλλειψε για μεγάλο διάστημα με τραυματισμό. Φυσικά, κίνηση θα έπρεπε να γίνει και για αριστερό μπακ, από τη στιγμή που ο Ισπανός τεχνικός προτιμά στα τελευταία ματς τον... Ζαρουρί αντί του Μλαντένοβιτς.

Δείτε παρακάτω βίντεο με όλα τα μεγάλα λάθη που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ: