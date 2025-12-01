ΑΕΚ: «Πέντε λεπτά έπαιξες» - Η επική ατάκα Ηλιόπουλου στον Περέιρα για το πριμ (βίντεο)

PRINT SCREEN

Onsports Team

Επική ατάκα του Μάριου Ηλιόπουλου στον Ρομπέρτο Περέιρα, μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Η «Ένωση» νίκησε 3-2 το «τριφύλλι» σε ένα… τρελό ματς, όπου απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στα αποδυτήρια και συνεχάρη τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με τη σειρά τους ζήτησαν πριμ.

Λίγο πριν τους απαντήσει ότι θα δώσει 200.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ είπε μια απολαυστική ατάκα. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον Ρομπέρτο Περέιρα, ανέφερε αστειευόμενος, ότι: «Πέντε λεπτά έπαιξες».