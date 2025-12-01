AEK: Ο Γιόβιτς έδωσε όλες τις απαντήσεις σε μια ιστορική βραδιά στη Λεωφόρο

EUROKINISSI

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αθηναϊκού ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, κι έδωσε μαζεμένες όλες τις απαντήσεις σε όσους είχαν αμφιβολίες για το πότε θα πάρει… μπροστά στο σκοράρισμα, με μια ιστορική εμφάνιση στο «Απ. Νικολαΐδης».

Η κλάση του Σέρβου επιθετικού είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο από το ξεκίνημα της σεζόν υπήρξαν αρκετοί που έθεταν προς συζήτηση το πότε θα πάρει μπροστά όσον αφορά στο σκοράρισμα.

Κάποιες μεγάλες ευκαιρίες που είχε χάσει μεγάλωσαν την αμφιβολία, ωστόσο ο Γιόβιτς ήταν «μέσα» σε όλες τις φάσεις κι ήταν βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα «ξεμπουκώσει», κάτι που τόνιζε σε κάθε ευκαιρία κι ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό, λοιπόν, έγινε το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Λεωφόρο, όπου ο 27χρονος στράικερ έδωσε όλες τις «απαντήσεις» μαζεμένες.

Ο Γιόβιτς σκόραρε ένα σεντερφορίσιο γκολ στο 1-0, έδειξε την κλάση του με το «αλά Πανένκα» πέναλτι για το 2-0 και φυσικά είχε «κρύο αίμα» στις καθυστερήσεις για να δώσει το «τρίποντο» στην ΑΕΚ.

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη νίκη της «Ένωσης» κόντρα σε ομάδα του Big-4, έπειτα από 9 διαδοχικές ήττες. Η προηγούμενη φορά που είχε πάρει ντέρμπι ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 2025, όταν είχε νικήσει 2-1 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τα δύο γκολ του Έρικ Λαμέλα.

Από τον Θωμά Μαύρο στον Λούκα Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς είχε μια ιστορική βραδιά στη Λεωφόρο, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ σε εκτός έδρας αγώνα. Συνολικά, έγινε ο πέμπτος που σημειώνει τρία γκολ σε αθηναϊκό ντέρμπι, μετά τους Γιάννη Χολέβα, Αντώνη Αντωνιάδη, Μάικ Γαλάκο και Θωμά Μαύρο.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος «κιτρινόμαυρος» που τα καταφέρνει τα τελευταία 42 χρόνια, καθώς ο προηγούμενος ήταν ο τεράστιος, Θωμάς Μαύρος, ο οποίος είχε πετύχει χατ-τρικ στο 4-1 της Νέας Φιλαδέλφειας στις 3 Απριλίου του 1983!

3+ γκολ σε έναν αγώνα μετά από 2599 ημέρες!

Όσον αφορά στον ίδιο τον Γιόβιτς σημείωσε τουλάχιστον τρία γκολ σε έναν αγώνα, για πρώτη φορά μετά από εφτά χρόνια! Η προηγούμενη φορά ήταν πριν από 2599 ημέρες σε έναν αγώνα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης κόντρα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ για την Bundesliga. Τότε, ο Σέρβος στράικερ είχε πετύχει πέντε τέρματα στο 7-1 των «αετών».