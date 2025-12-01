Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Με ψυχολογία αλλά και το μυαλό σε Μάνταλο και Πήλιο
Οnsports Τeam 01 Δεκεμβρίου 2025, 10:52
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Με ψυχολογία αλλά και το μυαλό σε Μάνταλο και Πήλιο

Η ΑΕΚ είναι η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι στη Λεωφόρο αλλά την ίδια ώρα οι άνθρωποι του «Δικέφαλου» περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων των τραυματιών από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Μεγάλη νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι η ΑΕΚ η οποία δικαίως πήρε την νίκη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και βρίσκεται στο κυνήγι του τίτλου πίσω από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβασε ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της, αφού το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει να πάρει σερί θετικών αποτελεσμάτων, τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Ελλάδα, αλλά την ίδια ώρα οι «κιτρινόμαυροι» έχουν το μυαλό τους στους τραυματίες της ομάδας μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Πέτρος Μάνταλος και Σταύρος Πήλιος έφυγαν τραυματίες από τον αγωνιστικό χώρο και άπαντες είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων  για να ξέρει ο Μάρκο Νίκολιτς αν μπορεί να τους έχει στη διάθεσή τους για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!
10 λεπτά πριν Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!
SUPER LEAGUE
AEK: Ο Γιόβιτς έδωσε όλες τις απαντήσεις σε μια ιστορική βραδιά στη Λεωφόρο
24 λεπτά πριν AEK: Ο Γιόβιτς έδωσε όλες τις απαντήσεις σε μια ιστορική βραδιά στη Λεωφόρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καρέτσας στο «The Athletic»: «Ήξερα ότι νιώθω περισσότερο Έλληνας»
30 λεπτά πριν Καρέτσας στο «The Athletic»: «Ήξερα ότι νιώθω περισσότερο Έλληνας»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τάισον σε Τζήμα: «Adelfe sagapo» (pic)
44 λεπτά πριν Τάισον σε Τζήμα: «Adelfe sagapo» (pic)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved