ΑΕΚ: Με ψυχολογία αλλά και το μυαλό σε Μάνταλο και Πήλιο

Η ΑΕΚ είναι η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι στη Λεωφόρο αλλά την ίδια ώρα οι άνθρωποι του «Δικέφαλου» περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων των τραυματιών από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Μεγάλη νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι η ΑΕΚ η οποία δικαίως πήρε την νίκη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και βρίσκεται στο κυνήγι του τίτλου πίσω από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβασε ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της, αφού το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει να πάρει σερί θετικών αποτελεσμάτων, τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Ελλάδα, αλλά την ίδια ώρα οι «κιτρινόμαυροι» έχουν το μυαλό τους στους τραυματίες της ομάδας μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Πέτρος Μάνταλος και Σταύρος Πήλιος έφυγαν τραυματίες από τον αγωνιστικό χώρο και άπαντες είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για να ξέρει ο Μάρκο Νίκολιτς αν μπορεί να τους έχει στη διάθεσή τους για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας.